Ученые нашли цветок, который может помочь при коронавирусе

Ученые нашли растение, которое может помочь в лечении от коронавируса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
Как пишет журнал Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology, произрастающее в Северной Африке и Западной Азии растение Nigella sativa (чернушка посевная) может быть использовано для лечения от COVID-19.
Отмечается, что в нем содержится тимохинон, который способен связываться с S-белком коронавируса и препятствовать развитию легочной инфекции.
"Это вещество также способно блокировать цитокиновый шторм, который возникает у серьезно больных пациентов, госпитализированных с COVID-19", – рассказала ведущий автор исследования, профессор Австралийского католического университета (ACU) Каниз Фатима Шад.
Специалисты выявили и другие полезные свойства тимохинона. В частности, он помогает при гипертонии, повышенном холестерине и сахарном диабете. Кроме того, Nigella sativa показало свою эффективность в уничтожении золотистого стафилококка.
В качестве противовоспалительного средства это растение также помогает пациентам с аллергическим ринитом и синуситом, экземой и остеоартритом.
Ученые обнаружили, что некоторые народы веками применяли семена Nigella sativa в качестве традиционного средства от различных заболеваний, включая воспаления и инфекции.
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