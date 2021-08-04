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Ученые нашли цветок, который может помочь при коронавирусе

Просмотров:346 Опубликовано: Сегодня, 16:12
Ученые нашли цветок, который может помочь при коронавирусе
Фото из открытых источников
Ученые нашли растение, которое может помочь в лечении от коронавируса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет журнал Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology, произрастающее в Северной Африке и Западной Азии растение Nigella sativa (чернушка посевная) может быть использовано для лечения от COVID-19.

Отмечается, что в нем содержится тимохинон, который способен связываться с S-белком коронавируса и препятствовать развитию легочной инфекции.

"Это вещество также способно блокировать цитокиновый шторм, который возникает у серьезно больных пациентов, госпитализированных с COVID-19", – рассказала ведущий автор исследования, профессор Австралийского католического университета (ACU) Каниз Фатима Шад.

Специалисты выявили и другие полезные свойства тимохинона. В частности, он помогает при гипертонии, повышенном холестерине и сахарном диабете. Кроме того, Nigella sativa показало свою эффективность в уничтожении золотистого стафилококка.

В качестве противовоспалительного средства это растение также помогает пациентам с аллергическим ринитом и синуситом, экземой и остеоартритом.

Ученые обнаружили, что некоторые народы веками применяли семена Nigella sativa в качестве традиционного средства от различных заболеваний, включая воспаления и инфекции.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Valderrama (Посетители) Сегодня, 16:59
Блин, а как же имбирь, ну е-мае!
 
 

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