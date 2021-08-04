Ученые нашли цветок, который может помочь при коронавирусе

Ученые нашли растение, которое может помочь в лечении от коронавируса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



Как пишет журнал Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology, произрастающее в Северной Африке и Западной Азии растение Nigella sativa (чернушка посевная) может быть использовано для лечения от COVID-19.



Отмечается, что в нем содержится тимохинон, который способен связываться с S-белком коронавируса и препятствовать развитию легочной инфекции.



"Это вещество также способно блокировать цитокиновый шторм, который возникает у серьезно больных пациентов, госпитализированных с COVID-19", – рассказала ведущий автор исследования, профессор Австралийского католического университета (ACU) Каниз Фатима Шад.



Специалисты выявили и другие полезные свойства тимохинона. В частности, он помогает при гипертонии, повышенном холестерине и сахарном диабете. Кроме того, Nigella sativa показало свою эффективность в уничтожении золотистого стафилококка.



В качестве противовоспалительного средства это растение также помогает пациентам с аллергическим ринитом и синуситом, экземой и остеоартритом.



Ученые обнаружили, что некоторые народы веками применяли семена Nigella sativa в качестве традиционного средства от различных заболеваний, включая воспаления и инфекции.