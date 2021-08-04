Диетолог назвала продукт для крепкого и здорового сна

Американский диетолог Саманта Кэссетти (Samantha Cassetty) назвала грецкие орехи продуктом, который делает сон крепче и помогает лучше высыпаться. Ее слова цитирует сайт wellandgood.com.



«Грецкие орехи содержат несколько соединений, которые связаны со здоровыми режимами сна», — объясняет эксперт. Главным из них является триптофан — аминокислота, которая используется организмом при производстве серотонина и мелатонина, необходимых для регуляции сна.



Кэссетти отметила, что мелатонин также присутствует в грецких орехах. Кроме того, они содержат магний, который, по ее словам, способствует более глубокому сну.



Диетолог советует съедать от семи до 14 грецких орехов в сутки, чтобы в полной мере ощутить их эффект.



Ранее врач-диетолог Елена Соломатина описала опасность орехов для некоторых людей. По ее словам, при похудении допускается съедать пять-десять орехов в день.