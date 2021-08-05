О ситуации с коронавирусом в Казахстане рассказали в Минздраве

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 4 августа 2021 года , сообщает zakon.kz.



За прошедшие сутки зарегистрировано 7792 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀



в городе Нур-Султан – 1434,

в городе Алматы – 1570,

в городе Шымкенте – 535,

в Акмолинской области – 259,

в Актюбинской области – 403,

в Алматинской области – 320,

в Атырауской области – 397,

в ВКО – 288,

в Жамбылской области – 160,

в ЗКО – 185,

в Карагандинской области – 931,

в Костанайской области – 279,

в Кызылординской области – 205,

в Мангистауской области – 225,

в Павлодарской области – 303,

в СКО – 151,

в Туркестанской области – 147.



Всего в стране подтверждено 610 744 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки⠀



В Казахстане 7276 человек выздоровели от коронавирусной инфекции



в городе Нур-Султане - 2018,

в городе Алматы - 1701,

в городе Шымкенте - 289,

в Акмолинской области - 186,

в Актюбинской области - 324,

в Алматинской области - 289,

в Атырауской области - 257,

в ВКО - 111,

в Жамбылской области - 50,

в ЗКО - 62,

в Карагандинской области - 1041,

в Костанайской области - 303,

в Кызылординской области – 99,

в Мангыстауской области - 147,

в Павлодарской области - 107,

в СКО - 167,

в Туркестанской области - 125,



Всего в стране выздоровело 499 965 человек от COVID-19.