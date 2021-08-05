О ситуации с коронавирусом в Казахстане рассказали в Минздраве

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 4 августа 2021 года , сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 7792 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
в городе Нур-Султан – 1434, в городе Алматы – 1570, в городе Шымкенте – 535, в Акмолинской области – 259, в Актюбинской области – 403, в Алматинской области – 320, в Атырауской области – 397, в ВКО – 288, в Жамбылской области – 160, в ЗКО – 185, в Карагандинской области – 931, в Костанайской области – 279, в Кызылординской области – 205, в Мангистауской области – 225, в Павлодарской области – 303, в СКО – 151, в Туркестанской области – 147.
Всего в стране подтверждено 610 744 случая. Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки⠀
В Казахстане 7276 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султане - 2018, в городе Алматы - 1701, в городе Шымкенте - 289, в Акмолинской области - 186, в Актюбинской области - 324, в Алматинской области - 289, в Атырауской области - 257, в ВКО - 111, в Жамбылской области - 50, в ЗКО - 62, в Карагандинской области - 1041, в Костанайской области - 303, в Кызылординской области – 99, в Мангыстауской области - 147, в Павлодарской области - 107, в СКО - 167, в Туркестанской области - 125,
Всего в стране выздоровело 499 965 человек от COVID-19.
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