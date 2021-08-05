Как температура после прививки влияет на иммунитет, объяснил врач

Распространено мнение, что по наличию или отсутствию высокой температуры после вакцинации от коронавируса можно предсказать эффективность иммунного ответа. Иммунолог объяснил, так ли это на самом деле, передает Tengrinews.kz со ссылкой на радио Sputnik.



Высокая температура после прививки от коронавируса - одно из возможных поствакцинальных проявлений. Некоторые считают, что по этому признаку можно судить о высоком уровне формирующегося иммунитета.



Кандидат медицинских наук, иммунолог и генеральный директор компании "Клиника Экселанс Груп" Николай Крючков считает, что это соответствует действительности лишь отчасти.



"Есть ранние поствакцинальные проявления и нежелательные явления. Это может быть боль и уплотнение в месте инъекции, а также повышенная температура тела, общая слабость и недомогание, то есть классические проявления ОРВИ. Все эти симптомы связаны с активацией неспецифического иммунитета и со способностью иммунной системы отвечать на такие внешние неспецифические стимулы. Напрямую это не сказывается на формировании иммунного ответа", – рассказал Николай Крючков в интервью изданию.



По словам врача, отсутствие температуры и прочих проявлений после вакцинации не показатель отсутствия иммунного ответа.



"Если у человека вакцинация прошла, что называется, без сучка и задоринки, то есть без температуры и так далее, то нельзя говорить, что у него не будет иммунитета. С другой стороны, нельзя говорить, что если человек три дня после вакцинации пролежал с высокой температурой под 39 градусов, то у него обязательно иммунный ответ будет выше", – отметил Крючков.



По его словам, на уровень иммунного ответа влияют многие взаимодействующие между собой факторы, их проявления во многом индивидуальны. И в любом случае иммунитет после вакцинации будет сформирован.



Иммунолог добавил, что риск поствакцинальных проявлений не должен становиться причиной отказа от прививки. Он напомнил, что коронавирусная инфекция неизмеримо опаснее.