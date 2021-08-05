В США захотели пускать только вакцинированных от COVID-19 иностранцев

Власти США захотели пускать в страну только вакцинированных от COVID-19 иностранцев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.
Администрация разрабатывает меры, которые будут обязывать всех въезжающих в страну иностранцев быть полностью вакцинированными.
Отмечается, что меры должны вступить в силу одновременно со снятием ограничений на въезд из ряда стран. По словам источника, будет выработан поэтапный план реализации.
Ранее президент США Джо Байден назвал новую волну COVID-19 в США трагедией. Глава государства отметил, что в стране продолжается «пандемия непривитых». В штатах с низким уровнем вакцинации населения в 10-20 раз больше случаев заражения коронавирусом, добавил американский лидер.
Перед этим директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи допустил, что ситуация с ростом заразившихся коронавирусом в стране будет ухудшаться.
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