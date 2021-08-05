Казахстан впервые в истории остался без золота в боксе на Олимпийских играх

Сборная Казахстана по боксу впервые в истории осталась без золота на Олимпийских играх, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.
Это произошло после того, как Сакен Бибосынов, выступающий в весовой категории до 52 килограммов, уступил в полуфинале Игр-2020 и остался с бронзовой медалью. Он был последней надеждой Казахстана на золото в Токио.
Остальные казахстанские боксеры не дошли до медалей, а капитан сборной Камшыбек Кункабаев также уступил в полуфинале и стал бронзовым призером.
До Токио-2020 Казахстан регулярно брал золото в боксе на Играх, начиная с 1996 года. Олимпийскими чемпионами являются:
Атланта-1996 - Василий Жиров (до 81 килограмма); Сидней-2000 - Бекзат Саттарханов (57) и Ермахан Ибраимов (71); Афины-2004 - Бахтияр Артаев (69); Пекин-2008 - Бакыт Сарсекбаев (69); Лондон-2012 - Серик Сапиев (69) плюс Кубок Вэла Баркера; Рио-2016 - Данияр Елеусинов (69).
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