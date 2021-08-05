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Казахстан впервые в истории остался без золота в боксе на Олимпийских играх

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:32
Казахстан впервые в истории остался без золота в боксе на Олимпийских играх
Фото ©REUTERS
Сборная Казахстана по боксу впервые в истории осталась без золота на Олимпийских играх, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Это произошло после того, как Сакен Бибосынов, выступающий в весовой категории до 52 килограммов, уступил в полуфинале Игр-2020 и остался с бронзовой медалью. Он был последней надеждой Казахстана на золото в Токио.

Остальные казахстанские боксеры не дошли до медалей, а капитан сборной Камшыбек Кункабаев также уступил в полуфинале и стал бронзовым призером.

До Токио-2020 Казахстан регулярно брал золото в боксе на Играх, начиная с 1996 года. Олимпийскими чемпионами являются:

Атланта-1996 - Василий Жиров (до 81 килограмма);
Сидней-2000 - Бекзат Саттарханов (57) и Ермахан Ибраимов (71);
Афины-2004 - Бахтияр Артаев (69);
Пекин-2008 - Бакыт Сарсекбаев (69);
Лондон-2012 - Серик Сапиев (69) плюс Кубок Вэла Баркера;
Рио-2016 - Данияр Елеусинов (69).


Источник: tengrinews.kz
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