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Запрет на машины с иностранными номерами: что делать казахстанцам

Просмотров:640 Опубликовано: Сегодня, 13:41
Запрет на машины с иностранными номерами: что делать казахстанцам
Фото из открытых источников
Обеспечить себя лучшим имуществом, при этом сэкономив значительную сумму, стремятся, без преувеличения, многие. Так, казахстанцы стали покупать машины за границей, которые затем привозили в страну и ездили на тех же иностранных номерах. Однако и этому пришел конец – вопрос стали решать еще в прошлом году, но на переоформление жителям страны дали время, так называемый переходный период, передает NUR.KZ.

И уже 30 сентября этот период заканчивается - до этого срока казахстанцы должны решить, что делать со своим «иностранным» автомобилем, чьи номера зарегистрированы в другой стране.

На принятие решения осталось менее двух месяцев. Вариантов немного, но решение может быть сложным, ведь для кого-то автомобиль – самое удобное средство передвижения, а для кого-то – и кормилец семьи.

Мы решили разобраться, что смогут сделать казахстанцы, чтобы не остаться без «железного коня».

Вывезти автомобиль за пределы страны и продать. Тут есть одна тонкость – машины с иностранными номерами должны покинуть территорию ЕАЭС, в которую входят Армения, Россия, Кыргызстан, Казахстан и Беларусь.

Пожалуй, это наиболее очевидный способ, который при этом таит в себе определенные нюансы.

Во-первых, само мероприятие может быть не из легких, а во-вторых, такая продажа может значительно сказаться на цене автомобиля.

Еще одним вариантом кто-то рассматривает возможность продажи машины на запчасти, но, согласитесь, это метод займет еще больше времени, приведет к еще большим материальным потерям, а автомобиль в хорошем состоянии кому-то будет жаль пустить на разбор.

Получить постоянную регистрацию. Конечно, это тот самый способ узаконить свой автомобиль и ездить на нем по городу и даже стране без каких-либо препятствий.

Для этого нужно оплатить утилизационный сбор, таможенную пошлину, налог на добавленную стоимость и получить свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства и систему безопасности ЭВАК.

В зависимости от объема двигателя, сумма утильсбора может варьироваться от 400 тысяч тенге до более чем трех миллионов.

Решив этот вопрос, владельцы автомобилей с иностранными номерами, столкнутся и с другим вопросом – ведь нужно на чем-то ездить. Здесь тоже есть несколько способов не стать пешеходом.

К примеру, можно взять кредит на приобретение нового или поддержанного авто. Купить транспортное средство можно как «с рук», так и в автосалоне, даже если оно с пробегом. О плюсах и минусах новых машин и машин, бывших в употреблении, говорить не стоит – разница очевидна.

Что касается метода покупки – через банковский заем – то здесь все зависит от доходов автовладельца, ведь отдать энную сумму сразу или даже перечислять в банк существенную часть заработной платы – приемлемо не для каждого.

Но стоит отметить и тот факт, что в этом случае у вас уже будет автомобиль, на котором можно и заработать, и использовать его для личных поездок, достаточно лишь выбрать наиболее комфортную для себя программу кредитования.

Еще один способ – накопить на автомобиль. Из плюсов – нет необходимости брать кредит и выплачивать сумму с процентами, к тому же, машина не будет весь этот период находиться «под арестом».

Минус один и очевиден – быстро накопить крупную сумму для среднестатистического казахстанца может быть нелегко. К тому же, с течением времени увеличиваются и цены на все товары, и автомобили здесь не являются исключением.

Но не стоит расстраиваться раньше времени – автомашину, а именно, новую Toyota Camry 75 можно получить в прямом смысле играючи. Для этого нужно приобрести лотерейный билет игры Loto 6/49 в официальных точках продаж «Сәтті Жұлдыз» или онлайн на сайте национальной лотереи – купить нужно шесть лотерейных комбинаций.

После чего нужно лишь следить за розыгрышем, который пройдет 7 августа 2021 года в 20:55 на телеканале Astana TV. Победителя, угадавшего от двух до шести числе на главной панели, определит генератор случайных чисел.

И может быть, именно вы станете обладателем совершенно новой Toyota Camry 75, на которую не нужно копить, брать кредит или думать о том, как зарегистрировать ее в Казахстане.


Источник: nur.kz
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Комментарии ( 3 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +7
  • Ну Ну
  • Ирон
  • Adai11
  • kostya_aktau
  • tolk
  • kolu411
  • Василий Кравчук
 nazarbayevskii (Посетители) Сегодня, 13:51
своего автопрома нет, а защищают фиг знают что, легализовали рэкет под видом утиль сбора. А потом думают чем этот наш народ не доволен...
 
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  • kostya_aktau
  • Ohotnik
  • Василий Кравчук
 Adai11 (Посетители) Сегодня, 13:42
Реклама что ли???? chih
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Ирон
  • kostya_aktau
  • Василий Кравчук
 Ingul (Посетители) Сегодня, 13:11
Короче, надежда только на лотерею.
Спасибо за заботу. uhmylka
 
 

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