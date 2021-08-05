В СпецЦОНах Казахстана произошел сбой

Казахстанцы не могут зарегистрировать в СпецЦОНах новые автомобили, сообщает zakon.kz.
В пресс-службе "Правительства для граждан" объяснили, что зафиксирован сбой в информационной системе таможни, по этой причине в СпецЦОНах Казахстана временно приостановлена регистрация новых автомобилей.
В этой связи операторы не могут зарегистрировать новое транспортное средства при постановке на учет. Из-за сбоя базы данных таможни от госоргана приходит отказ.
Из-за сбоя недоступна услуга по постановке на учет новых транспортных средств. Это касается именно автомобилей, которые граждане приобретают непосредственно с автосалонов. Ответственным органом ведется работа во восстановлению информационной системы. Приносим извинения гражданам за доставленные неудобства, – сказал Бахтияр Мухаметкалиев, управляющий директор по сервису Госкорпорации "Правительство для граждан"
О восстановлении системы и возобновлении приема клиентов по услуге регистрации новых авто специалисты сообщат дополнительно.
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