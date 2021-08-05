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Поездка пьяного водителя автокрана в Кокшетау попала на видео

Просмотров:62 Опубликовано: Сегодня, 18:11
Поездка пьяного водителя автокрана в Кокшетау попала на видео
Фото: zakon.kz
Внимание акмолинских полицейских привлек автокран, криво двигавшийся по улице города Кокшетау, сообщает zakon.kz.

Это произошло ночью 4 августа. Маневры, совершаемые большегрузной машиной, показались полицейским подозрительными. Остановив автокран, сотрудники батальона патрульной полиции попытались поговорить с водителем. Он отказался выходить из машины, оказал неповиновение.



36-летнему водителю предложили пройти медицинское освидетельствование. Оно показало, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения "средней степени".

- Проверка по базам данных показала, что 15 октября 2019 г. данный гражданин был лишен права управления транспортным средством сроком на 5 лет. Начато досудебное производство по статье 346 ч. 1 УК РК "Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица", - сообщила пресс-служба ДП Акмолинской области.

Избрана мера пресечения "содержание под стражей". Ведется следствие.


Источник: zakon.kz
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