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Убивающую коронавирус на 99 процентов лампу создали в Китае

Просмотров:213 Опубликовано: Сегодня, 19:18
Убивающую коронавирус на 99 процентов лампу создали в Китае
Фото из открытых источников
В Китае разработали новую ультрафиолетовую дезинфекционную лампу, которая с эффективностью 99 процентов обеззараживает поверхности от COVID-19, передает Tengrinews.kz со ссылкой на China Daily.

Устройство успешно испытали в центре по контролю и предотвращению инфекционных заболеваний (CDC) китайской провинции Хубэй и рекомендовали его для процедур по дезинфекции.

В ходе тестирования в диапазоне от 260 до 280 нанометров прибор показал эффективность инактивации коронавируса на уровне 99,99 процента после 10 минут работы.

По сравнению с традиционной дезинфекцией с помощью ртутной лампы новое устройство имеет более высокую эффективность стерилизации, меньшее энергопотребление и более длительный срок службы - от 10 тысяч до 50 тысяч часов.

Кроме того, устройство может эффективно уничтожать опасные бактерии, включая золотистый стафилококк, кандиду альбиканс и колиформы.

Ранее в Британии создали первый в мире антибактериальный смартфон, который останавливает распространение микробов на 99 процентов за 24 часа.


Источник: Tengrinews.kz
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