Убивающую коронавирус на 99 процентов лампу создали в Китае

В Китае разработали новую ультрафиолетовую дезинфекционную лампу, которая с эффективностью 99 процентов обеззараживает поверхности от COVID-19, передает Tengrinews.kz со ссылкой на China Daily.



Устройство успешно испытали в центре по контролю и предотвращению инфекционных заболеваний (CDC) китайской провинции Хубэй и рекомендовали его для процедур по дезинфекции.



В ходе тестирования в диапазоне от 260 до 280 нанометров прибор показал эффективность инактивации коронавируса на уровне 99,99 процента после 10 минут работы.



По сравнению с традиционной дезинфекцией с помощью ртутной лампы новое устройство имеет более высокую эффективность стерилизации, меньшее энергопотребление и более длительный срок службы - от 10 тысяч до 50 тысяч часов.



Кроме того, устройство может эффективно уничтожать опасные бактерии, включая золотистый стафилококк, кандиду альбиканс и колиформы.



Ранее в Британии создали первый в мире антибактериальный смартфон, который останавливает распространение микробов на 99 процентов за 24 часа.