Более 7700 заражений COVID-19 зафиксировали в Казахстане за сутки

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 05 августа 2021 года, сообщает zakon.kz.



За прошедшие сутки зарегистрировано 7769 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀



в городе Нур-Султан – 1507,

в городе Алматы – 1507,

в городе Шымкенте – 549,

в Акмолинской области – 260,

в Актюбинской области – 387,

в Алматинской области – 300,

в Атырауской области – 340,

в ВКО – 305,

в Жамбылской области – 173,

в ЗКО – 168,

в Карагандинской области – 1038,

в Костанайской области – 265,

в Кызылординской области – 194,

в Мангистауской области – 200,

в Павлодарской области – 303,

в СКО – 160,

в Туркестанской области – 113.



Всего в стране подтверждено 618 513 случаев.