Врач объяснил риск попасть в больницу из-за вакцинации

Людям необходимо убедиться в отсутствии коронавируса в организме, прежде чем делать прививку, предупредил в беседе с «Вечерней Москвой» врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог, вирусолог, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
По словам специалиста, привитые россияне не защищены от риска попасть в больницу. Речь идет о тех, кто приходит делать прививку, будучи инфицированными. Этих случаев, по его словам, больше половины, но это не всегда удается обнаружить сразу из-за отсутствия симптомов.
Перед вакцинацией в первую очередь необходимо удостовериться, что в организме нет COVID-19, а затем идти и делать прививку, подчеркнул врач. При этом здоровые люди, которые сделали прививку от коронавируса, как правило, вообще не попадают в больницы, объяснил врач.
Викулов добавил, что основным смыслом вакцин является достижение коллективного иммунитета и перевод заболевания в легкую или среднюю форму тяжести. Кроме того, они спасают людей от смерти, предотвращают осложнения, снижают нагрузку на систему здравоохранения и прекращают пандемию.
Ранее врач-эпидемиолог Эдуард Шунков перечислил три причины, из-за которых привитые от COVID-19 могут заразиться коронавирусом и попасть в больницу. По словам медика, бывает так, что после вакцинации организм не успевает выработать антитела до контакта с вирусом. Вторая, если организм человека не сформировал антитела до защитного уровня. Третья — если, несмотря на высокий защитный уровень, вирусная нагрузка преодолела защитный барьер.
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