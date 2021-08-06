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Какой штраф грозит казахстанцам за обман программы Ashyq

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:50
Какой штраф грозит казахстанцам за обман программы Ashyq
Фото: zakon.kz
Количество нарушителей карантина в Казахстане резко выросло за последнее время, сообщает zakon.kz.

Ashyq фиксирует до двух тысяч человек с "красным" статусом в сутки, передает КТК.

За месяц зараженные стали посещать общественные места в десять раз чаще. Как правило, они посещают рынки и торговые центры.

В Палате предпринимателей этот всплеск связывают с ростом числа участников программы Ashyq. За неделю к ней подключилось в четыре раза больше предпринимателей, чем прежде.

Казахстанцы нередко пытаются обмануть систему, демонстрируя на входе в ресторан или торговый центр чужой статус. В "Атамекене" предупреждают, что за это гражданам грозит штраф в 87,5 тысячи тенге.

- Граждане пытаются обойти программу Ashyq, то есть загрузить не свой телефон, показать скриншот о "синем" статусе. Я бы не хотел это рекламировать, но надо об этом сказать, что, в любом случае, если такое произойдет и выявится, что человек делал, то, естественно, в отношении этого человека будут применены меры административного воздействия. Это 425 статья Административного кодекса. Зачем человек это делает? Значит, он скрывает свой статус, - заявил зам. директора Палаты предпринимателей города Нур-Султан Куанышбек Мукаш.



Источник: zakon.kz
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