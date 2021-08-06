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Казахстанский борец укусил соперника в Токио: Объединенный мир борьбы вынес решение

Просмотров:988 Опубликовано: Сегодня, 09:35
Казахстанский борец укусил соперника в Токио: Объединенный мир борьбы вынес решение
© REUTERS / LEAH MILLIS
НУР-СУЛТАН, 6 авг - Sputnik. На Олимпиаде в Токио произошел небольшой скандал с участием казахстанского вольника Нурислама Санаева: во время полуфинальной схватки он укусил борца из Индии Рави Кумара, чем вызвал бурю возмущения на родине пострадавшего.

​Отметим, что в борьбе укусы, конечно, запрещены.



Этот случай рассмотрел Объединенный мир борьбы - международная федерация по всем видам этого спорта (вольная борьба, греко-римская и так далее). В постановлении федерации говорится, что укус имел место, однако это была "непреднамеренная реакция", поэтому никаких санкций не последует.

Позже Нурислам рассказал, что Кумар - самый неудобный для него противник.

"Я дважды встречался с соперником из Индии и оба раза терпел поражения. Он очень хороший борец. Я был настроен, вел по ходу схватки, но немного не хватило. Для меня Кумар – самый неудобный соперник из всех, кто представлен в моей весовой категории", - приводит слова Нурислама Санаева НОК Казахстана.

Представитель Индии жаловался на укус, однако сам он отнюдь не безгрешен. В финале уже он покусал российского борца Угуева - причем прокусил тому кожу до крови. Однако в итоге проиграл.

"Во время поединка, когда я взял его за голову, он хотел укусить меня за пальцы или что-то в этом роде. Но это мелочи, ерунда. Я сказал судье, что он кусается, показал кровь на руке", - комментировал позже эту ситуацию в эфире российских СМИ олимпийский чемпион Заур Угуев.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 1 )

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strana.kz (Посетители) Сегодня, 12:29
lol lol lol это трэш просто
 
 

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