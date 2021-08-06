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Изменились правила прикрепления к поликлиникам

Просмотров:643 Опубликовано: Сегодня, 10:23
Изменились правила прикрепления к поликлиникам
Фото: zakon.kz
Министр здравоохранения РК приказом от 28 июля 2021 года внес изменения и дополнения в Правила прикрепления физических лиц к организациям здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, сообщает zakon.kz.

Прикрепление физических лиц осуществляется для реализации права на получение медицинской помощи в рамках ГОБМП и в системе ОСМС по индивидуальному идентификационному номеру к одной организации ПМСП.

Как отмечается, оказание первичной-медико-санитарной помощи в рамках ГОБМП для граждан РК, кандасов, беженцев, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории республики, по договору ДМС трудящихся мигрантов и членов их семей, являющихся гражданами государств-членов ЕАЭС осуществляет организация ПМСП, имеющая договор закупа медицинских услуг с фондом на оказание медицинской помощи в рамках ГОБМП или в системе ОСМС , имеющая медицинские информационные системы, интегрированные с информационными системами Министерства здравоохранения РК для получения и передачи сведений о предоставлении медицинских услуг.

При прикреплении физического лица к поликлиникам и медцентрам открепление от предыдущей организации ПМСП осуществляется автоматически, - говорится в документе.

Прикрепление к организациям здравоохранения осуществляется по месту постоянного или временного проживания с учетом права свободного выбора поликлиники в пределах одной административно-территориальной единицы (село, поселок, сельский округ, район в городе, город, район, область), за исключением лиц, проживающих на приграничных территориях, которые по праву свободного выбора медицинской организации прикрепляются к организации ПМСП, расположенной на территории близлежащей административно-территориальной единицы.

Свободный выбор специалиста в медорганизации осуществляется по месту прикрепления с учетом количества прикрепленного населения на участке (части территории обслуживания населения субъектом ПМСП, закрепленной за специалистом ПМСП).

Чтобы прикрепиться к поликлинике по месту проживания нужно воспользоваться госуслугой "Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь".

Организация ПМСП предоставляет физическим лицам государственную услугу при самостоятельном обращении или через веб-портал "Электронного правительства".

Сведения о документах, удостоверяющих личность, медорганизация получает из соответствующих государственных информационных систем.

Заявку при непосредственном обращении за оказанием госуслуги в письменной форме на имя первого руководителя организации подают следующие категории:

- пенсионеры;
- инвалиды;
- законные представители ребенка инвалида с детства, а также опекуны или попечители, патронатные воспитатели и другие заменяющие их лица, осуществляющие заботу, образование, воспитание, защиту прав и интересов ребенка (законные представители);
- осужденные, отбывающие наказание по приговору суда в местах лишения свободы, отбывающие в колониях (по месту отбывания), при наличии протокола комиссии по рассмотрению вопросов регистрации прикрепления (открепления) населения к ПМСП в информационную систему "Регистр прикрепленного населения";
- студенты, а также обучающиеся в медресе, при наличии официального обращения ректора высшего учебного заведения в ПМСП и протокол комиссии между учебным заведением и ПМСП;
- военнослужащие срочной службы;
- дети, родившиеся в иностранных государствах;
- опекаемые домов малютки, сирот, престарелых и другие;
- оформляющие прикрепление по доверенности;
- оформляющие прикрепление по договору ДМС при наличии договора.

При непосредственном обращении в медорганизацию специалисты оформляют запрос на прикрепление в информационную систему "Регистр прикрепленного населения".

Специалист субъекта цифрового здравоохранения проводит рассмотрение запроса на прикрепление и принимает решение об одобрении заявки либо о мотивированном отказе.

Государственная услуга оказывается с момента сдачи документов в течение одного рабочего дня. Запрос на оказание государственной услуги принимается за 2 часа до окончания работы организации ПМСП (до 18.00 часов в рабочие дни).

Результатом оказания государственной услуги является уведомление о прикреплении или мотивированный отказ в форме электронного документа в "Личный кабинет".

Государственная услуга через портал "Электронного правительства" оказывается в день обращения.

Прикрепление иностранцев и лиц без гражданства, временно пребывающих на территории Казахстана, а также лиц, ищущих убежище, осуществляется на основе договора договора об оказании медуслуг, заявления произвольной формы на казахском или русском языке и документа, удостоверяющего личность (заграничный паспорт), в любое календарное время в соответствии с графиком работы организации ПМСП.

При этом прикрепление к медорганизации осуществляется на срок действия договора.

Организации ПМСП также осуществляют прикрепление при личном обращении застрахованного или обращении страховой организации, с которым заключен договор.

Прикрепление членов семьи осуществляется при наличии их письменного согласия одним из членов семьи на основании заявления произвольной формы на казахском или русском языке при предоставлении договора ДМС и документа, удостоверяющего личность каждого члена семьи.

Прикрепление лиц, не достигших 18 лет, осуществляется при наличии документа, удостоверяющего личность прикрепляемого лица и его законного представителя.

Приказ вводится в действие с 15 августа 2021 года.


Источник: zakon.kz
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