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25-метровый тюльпан вместе с краном уронили в Актобе

Просмотров:120 Опубликовано: Сегодня, 11:02
25-метровый тюльпан вместе с краном уронили в Актобе
Фото:instagram.com/aktobe_zello_
25-метровый тюльпан уронили в Актобе. Металлическую конструкцию пытались демонтировать, чтобы установить на другом месте, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В соцсетях сообщили о падении строительного крана в ходе демонтажа скульптуры тюльпана высотой 25 метров. В частности журналист Михаил Козачков в своем Telegram отметил, что тюльпан установили при прошлом акиме области Бердибеке Сапарбаеве к 25-летию Независимости Казахстана в 2016 году, так как тюльпан является символом города. По предположению журналиста, при новом акиме тюльпан решили убрать вовсе или сделать еще выше - до 30 метров - уже к 30-летнему юбилею страны.





25-метровый тюльпан вместе с краном уронили в Актобе

Фото @bazigram Twitter


В акимате Актобе сообщили, что работы на участке проводила компания ТОО "Есентай Холдинг". Металлическую конструкцию решили демонтировать, так как она нуждалась в реставрации, покраске, а кроме того, из-за высокого трафика на круговом перекрестке тюльпан мог затруднять видимость. На месте тюльпана должны были установить безопасный флагшток, а сам тюльпан установить у въезда в город со стороны жилого массива Жанаконыс.

25-метровый тюльпан вместе с краном уронили в Актобе

Фото @bazigram Twitter


Однако, по словам руководителя ТОО Дулата Канатулы, при демонтаже краном управлял недостаточно опытный водитель и в результате он перевернулся. Работы по демонтажу и дальнейшей установке конструкции обещают выполнить за счет внебюджетных средств. В ТОО "Есентай Холдинг" изъявили желание таким образом внести вклад в развитие города.


Источник: Tengrinews.kz
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