Полуголые туристы залезли в знаменитый фонтан и пили пиво до приезда полиции

В Италии группа полуголых туристов залезла в знаменитый городской фонтан, где распивала пиво до приезда полиции. Об этом пишет DublinLive.
В воскресенье, 1 августа, группа из пяти 20-летних ирландских туристов решила искупаться в знаменитом фонтане Нептун в Болонье (Италия). Мужчины разделись до трусов, взяли пиво и уселись на пьедестал медной статуи римского бога.
Отмечается, что местная полиция была предупреждена о хулиганстве туристов специальной сигнализацией, установленной в фонтане. Местные жители также сообщили правоохранительным органам о выходке путешественников — по их словам, в шесть часов утра их разбудили крики пьяных ирландцев.
«Когда мы с мужем посмотрели в окно, мы не поверили своим глазам. Эти пятеро мальчиков в нижнем белье сидели на статуе Гиганта. Они кричали, как свиньи на бойне», — вспоминают очевидцы.
Когда полиция прибыла на место происшествия, туристы попытались убежать. Двоим из них это практически удалось — тем не менее, в конечном счете все пятеро путешественников были задержаны. Во время допроса ирландцы продолжали пить пиво.
Свой поступок молодые люди объяснили тем, что захотели воссоздать культовую сцену из популярного фильма 60-х годов «Сладкая жизнь», где двое персонажей раздеваются и заходят в фонтан Треви в Риме.
Каждому туристу выписали штраф в размере 500 евро (более 250 тысяч тенге).
Ранее в марте двух пьяных туристов с запасами пива унесло в море. Так, двое приятелей решили поплавать на своем надувном матрасе недалеко от берега, к югу от города Перт. С собой они взяли холодильник для пикника, забитый банками пива. Сильный ветер отнес австралийцев на матрасе на три километра в море, где они дрейфовали три часа.
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