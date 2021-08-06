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"Не просто засиделись". Ожидания смены акимов регионов прокомментировал политолог

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:42
"Не просто засиделись". Ожидания смены акимов регионов прокомментировал политолог
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Политолог Уразгали Сельтеев предположил, что осенью казахстанцев ожидает смена нескольких акимов областей, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Приближается осень и традиционные ожидания смены акимов регионов. Не просто засиделись, наверняка ко многим накопились серьезные претензии у центра. Регионы топчутся на месте. Особенное внимание должно быть к приграничным. Акимы "работают" по инерции, закрывая только текущие вопросы (не проблемы)", - написал политолог в своем Telegram-канале.

В беседе с корреспондентом Tengrinews.kz Сельтеев уточнил, что наиболее острыми являются не только вопросы сельского хозяйства, такие как массовый падеж скота, подорожание сена, но и проблемы в промышленности.

"Я имел в виду, что, по сути, новых крупных проектов нет, которые предполагали бы создание новых рабочих мест, новых производств, приносящих прибыль. Все стоят на месте, ничего не создают, а просто закрывают текущие вопросы. Региональные управленцы дальше антикризисной "Дорожной карты занятости" не смотрят, главное - отчитаться по заданным показателям", - отметил политолог.

"Не только не выводить из минуса, но и не использовать имеющийся потенциал, а значит, растрачивать его - это угроза национальной безопасности. Здесь подходы в кадровых решениях пора менять. Государственные задачи должны уже стать выше согласования внутриэлитных интересов. Пора выводить из закулисья этот процесс. При назначении надо выбирать из тех кандидатур, у которых есть хоть какие-то планы по развитию регионов, видение и несколько практических проектов для запуска. А поэтому надо публично объявлять вероятным претендентам, что их рассматривают на данные позиции. Давать время на разработку этих планов. В общем, жизненно необходимо что-то менять. Иначе теряем не только время", - заключил эксперт.

Он добавил, что осенние ожидания перестановок связаны с началом нового политического сезона в сентябре: открытие новой парламентской сессии и очередное Послание Президента, после чего всегда ждут смены не только акимов, но и министров.


Источник: tengrinews.kz
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