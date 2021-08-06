Казахстанцев, работающих в России, призвали легализовать свое пребывание

Посольство Казахстана в России призвало казахстанцев, работающих в России, легализовать свое пребывание до 30 сентября 2021 года, сообщает zakon.kz.



Согласно указу Президента РФ №364 от 15.06.2021, иностранцам, в том числе гражданам Казахстана, находящимся в России для осуществления трудовой деятельности, необходимо до 30 сентября 2021 г. принять меры по легализации своего дальнейшего пребывания в РФ, - говорится в сообщении.



Как отмечается, истечение сроков временной регистрации в России будет являться нарушением.



В то же время при наличии законных оснований (работа, учеба и т.д.) казахстанцы имеют право обратиться в органы МВД для продления сроков временного пребывания в стране, не выезжая из России. В таком случае меры привлечения к ответственности к гражданам применяться не будут, - отметили в посольстве.



При отказе от продления пребывания в России в законном порядке и нежелании покинуть страну, нарушителям грозит принудительное выдворение с последующим закрытием им въезда в РФ.