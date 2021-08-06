Казахстанцев, работающих в России, призвали легализовать свое пребывание

Посольство Казахстана в России призвало казахстанцев, работающих в России, легализовать свое пребывание до 30 сентября 2021 года, сообщает zakon.kz.
Согласно указу Президента РФ №364 от 15.06.2021, иностранцам, в том числе гражданам Казахстана, находящимся в России для осуществления трудовой деятельности, необходимо до 30 сентября 2021 г. принять меры по легализации своего дальнейшего пребывания в РФ, - говорится в сообщении.
Как отмечается, истечение сроков временной регистрации в России будет являться нарушением.
В то же время при наличии законных оснований (работа, учеба и т.д.) казахстанцы имеют право обратиться в органы МВД для продления сроков временного пребывания в стране, не выезжая из России. В таком случае меры привлечения к ответственности к гражданам применяться не будут, - отметили в посольстве.
При отказе от продления пребывания в России в законном порядке и нежелании покинуть страну, нарушителям грозит принудительное выдворение с последующим закрытием им въезда в РФ.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.