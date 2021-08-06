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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Глава ВОЗ предупредил о начале "реальной опасности" для человечества

Просмотров:1730 Опубликовано: 6-08-2021, 15:04
Глава ВОЗ предупредил о начале "реальной опасности" для человечества
Фото из открытых источников
Человечеству сейчас грозит настоящая опасность из-за распространения коронавирусной инфекции, несмотря на успехи в вакцинации. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Благодаря разработке вакцин в рекордно короткие сроки мы сильно продвинулись. Но сейчас мир охватила реальная опасность. Многие из достигнутых нами ранее успехов уничтожаются", - сказал Гебрейесус. Текст его выступления опубликован на сайте организации.

Как пояснил глава ВОЗ, к росту числа случаев заболевания COVID-19 приводит то, что люди перестают соблюдать ограничения на социальные контакты, системы здравоохранения работают непоследовательно, а темпы вакцинации неравномерные.

Накануне Гебрейесус также призвал ввести временный мораторий на ревакцинацию до конца сентября.

По оценкам ВОЗ, в мире сохраняется глобальное неравенство в доступе к вакцинам от COVID-19, и в более бедных странах полностью привито или получило хотя бы одну дозу гораздо меньше людей, чем в более богатых, где вакцины производятся и правительства начали говорить про ревакцинацию.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • ak12
  • Papirosso
  • Aktauskii
 diger (Посетители) 6 августа 2021 16:25
Сколько будем плесать под эту дудку? Не пора ли включить "независимость" , или без их бабла никак?
 
 

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