«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 06 Августа
+31...+34
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.13 KZT
  • €1 = 503.01 KZT
  • 1 RUB = 5.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

“Ни капли не жалко”: Девочка-подросток неоднократно скидывала щенка с обрыва на камни в Алматинской области

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:05
“Ни капли не жалко”: Девочка-подросток неоднократно скидывала щенка с обрыва на камни в Алматинской области
Кадр из видео
В социальных сетях появились жуткие кадры того, как девочка-подросток неоднократно скидывает маленького щенка с высокого обрыва на камни в селе в Алматинской области, передает корреспондент Toppress.kz.

Пользователи соцсетей предполагают, что ролик был снят в деревне Калиновка близ города Талдыкорган в Алматинской области.

Автор видео снимает свою подругу, которая неоднократно скидывает маленького щенка на камни с высокого обрыва, чтобы тот “точно не смог вернуться домой”. Насилие над животным сопровождается комментариями подростка о том, что щенка “ни капли не жалко”.

- Мы скидываем щенка с оврага. Тут очень глубоко, но мы думаем, он домой не вернется. Ладно, лети, с Богом, – после чего щенок был сброшен вниз.

Когда животное громко заскулило, стало понятно, что оно осталось в живых. Этот факт разочаровал детей.

- Жив. Жаль. Его не жалко, ни капельки. Точно не придет домой, – сказала девушка.

Так, акт жестоко обращения с животным неоднократно повторился.

- Полет номер два. С первого раза не сдох, самое главное чтобы на камушки упала.

- Ну я уверена, она больше не встанет. До камушек чисто случайно не долетела. Думаю, она больше не встанет. Все, у нее нога сломана, – прокомментировала свое последнее действие девочка.



Источник: toppress.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика