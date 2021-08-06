“Ни капли не жалко”: Девочка-подросток неоднократно скидывала щенка с обрыва на камни в Алматинской области

В социальных сетях появились жуткие кадры того, как девочка-подросток неоднократно скидывает маленького щенка с высокого обрыва на камни в селе в Алматинской области, передает корреспондент Toppress.kz.Пользователи соцсетей предполагают, что ролик был снят в деревне Калиновка близ города Талдыкорган в Алматинской области.Автор видео снимает свою подругу, которая неоднократно скидывает маленького щенка на камни с высокого обрыва, чтобы тот “точно не смог вернуться домой”. Насилие над животным сопровождается комментариями подростка о том, что щенка “ни капли не жалко”.- Мы скидываем щенка с оврага. Тут очень глубоко, но мы думаем, он домой не вернется. Ладно, лети, с Богом, – после чего щенок был сброшен вниз.Когда животное громко заскулило, стало понятно, что оно осталось в живых. Этот факт разочаровал детей.- Жив. Жаль. Его не жалко, ни капельки. Точно не придет домой, – сказала девушка.Так, акт жестоко обращения с животным неоднократно повторился.- Полет номер два. С первого раза не сдох, самое главное чтобы на камушки упала.- Ну я уверена, она больше не встанет. До камушек чисто случайно не долетела. Думаю, она больше не встанет. Все, у нее нога сломана, – прокомментировала свое последнее действие девочка.