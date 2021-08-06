Контейнеры с фосфором загорелись в Арыси. Началась эвакуация местных жителей

Густой дым над Арысью вновь напугал местных жителей, передает ИА «NewTimes.kz». Оказалось, что на железнодорожной станции произошло возгорание контейнеров с фосфором. В городе началась частичная эвакуация.
Как сообщили в местном акимате, над городом поднялся дым из-за пожара в грузовом вагоне.
«6 августа около 17.00 в районе вагонного парка железнодорожной станции Арысь произошел пожар в грузовом вагоне. На месте происшествия работают пожарные. У жителей нет причин для беспокойства», — отметили в пресс-службе акима Арыси.
Тем не менее, в городе уже началась частичная эвакуация. Об этом сообщил замакима региона Сакен Калкаманов.
«На станции Арыс, сегодня примерно в половине шестого вечера произошло возгорание двух контейнеров с фосфором следовавших из Жамбылской области в Россию. Все силы ЧС района и области мобилизованы, тактика тушения такого рода возгорания известна.
Однако желтый фосфор горит очень долго и сопровождается сильным задымлением, в случае изменения направления ветра, в целях обеспеченья безопасности здоровья жителей близлежащего к тупику микрорайона, акиматом района проводится эвакуация.
Все эвакуированные будут обеспечены горячим питанием и ночлегом в одной из школ города. Ситуация находится под контролем. Я сам выехал на место происшествия», — написал чиновник.
Напомним, что 24 июня 2019 года пожар на военном складе в Арыси спровоцировал взрывы боеприпасов.
Город спешно покинули местные жители. В Туркестанской области был объявлен режим ЧС.
Погибли четыре человека, в том числе ребенок, попавший в ДТП при стихийной эвакуации жителей.
Во время взрывов жители бежали в ближайшие безопасные районы. В Сети появился видеоролик, как военнослужащие помогают горожанам покинуть опасные места.
В тот день были повреждены тысячи домов, более 40 тысяч жителей Арыси бежали в Шымкент и его окрестности. Через несколько дней они вернулись в город.
По официальным данным, в городе было повреждено 7527 жилых домов и 103 многоквартирных дома.
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