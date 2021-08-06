Арысь вновь горит: В КТЖ назвали предварительную причину пожара

Начато расследование по факту возгорания железнодорожного вагона в Арыси, передает ИА «NewTimes.kz».



В КТЖ озвучили предварительную причину пожара в грузовом вагоне на станции в Арыси.



«По предварительной версии грузоотправителем нарушены технические условия погрузки. В АО «НК» «ҚТЖ» создана комиссия по расследованию причин происшествия.



Контейнер казахстанского собственника следовал через территорию Казахстана в Россию, далее направлялся в морской порт Индии Нава-Шева», — прокомментировали в пресс-службе КТЖ.



Сегодня на железнодорожной станции в Арыси произошло возгорание контейнеров с фосфором. В городе началась частичная эвакуация.