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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Эксперт предупредил о серьезной опасности скриншотов

Просмотров:652 Опубликовано: Сегодня, 09:55
Эксперт предупредил о серьезной опасности скриншотов
Фото из открытых источников
Эксперт заявил, что у функции скриншота есть ряд минусов, особенно для крупных компаний, где немало конфиденциальных документов и данных, сообщает zakon.kz.

Об этом управляющий партнер B&C agency Марк Шерман рассказал в беседе с агентством Прайм.

Эксперт отметил, что именно скриншоты чаще всего являются причиной утечки данных. Причем с введением удаленки проблема стала острее, заявил он.

Сотрудники, чтобы посоветоваться с коллегами, начали делать скриншоты и пересылать их в открытых мессенджерах, — сказал Шерман.

В результате в сеть попадают конфиденциальные сведения. Этим пользуются конкуренты, чтобы использовать информацию в своих целях, указал эксперт.

Он рассказал, что цели при этом могут быть разными: от воровства бизнес-модели до публикации новостей, неблагоприятных для первой компании. Все это может причинить серьезный ущерб репутации бизнеса.

Чтобы подобных ситуаций не происходило, предприятиям рекомендуется подписывать специальное соглашение со своими сотрудниками. В нем должно быть указано, что любая конфиденциальная информация и документация должна передаваться исключительно через защищенные мессенджеры или по другим защищенным установленным компанией каналам.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • kostya_aktau
 None None (Посетители) Сегодня, 10:13
Ой удивил. Раньше от руки переписывались, потом пошли ксерокс, флешки, дальше фото. А теперь скриншоты угрожают. Знаете, жить вредно. От этого умирают.
 
 

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