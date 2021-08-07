Эксперт предупредил о серьезной опасности скриншотов

Эксперт заявил, что у функции скриншота есть ряд минусов, особенно для крупных компаний, где немало конфиденциальных документов и данных, сообщает zakon.kz.



Об этом управляющий партнер B&C agency Марк Шерман рассказал в беседе с агентством Прайм.



Эксперт отметил, что именно скриншоты чаще всего являются причиной утечки данных. Причем с введением удаленки проблема стала острее, заявил он.



Сотрудники, чтобы посоветоваться с коллегами, начали делать скриншоты и пересылать их в открытых мессенджерах, — сказал Шерман.



В результате в сеть попадают конфиденциальные сведения. Этим пользуются конкуренты, чтобы использовать информацию в своих целях, указал эксперт.



Он рассказал, что цели при этом могут быть разными: от воровства бизнес-модели до публикации новостей, неблагоприятных для первой компании. Все это может причинить серьезный ущерб репутации бизнеса.



Чтобы подобных ситуаций не происходило, предприятиям рекомендуется подписывать специальное соглашение со своими сотрудниками. В нем должно быть указано, что любая конфиденциальная информация и документация должна передаваться исключительно через защищенные мессенджеры или по другим защищенным установленным компанией каналам.