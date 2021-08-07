Японец ранил ножом 10 человек в поезде

Десять человек получили ранения в результате нападения мужчины с ножом в вагоне поезда в Японии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
Вечером в пятницу из поезда линии Odakyu поступило сообщение, что в вагоне мужчина размахивает ножом. Он ранил десять пассажиров. Среди пострадавших студентка университета, ей преступник нанес семь ножевых ранений в спину. Ее состояние оценивается как тяжелое. Жизни остальных раненых ничто не угрожает.
Через полтора часа после нападения мужчина пришел в круглосуточный магазин в 5 километрах от места преступления и сказал владельцу, что он "преступник из сегодняшних новостей" и устал скрываться.
В итоге полиция арестовала 36-летнего безработного. Мужчина признался, что "когда видел счастливую женщину, хотелось ее убить, было все равно кого".
Также он рассказал, что его выбор неслучайно пал на вагон поезда городской железной дороги: "В поезде сбежать некуда, я рассчитывал, что так смогу убить много людей".
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