Японец ранил ножом 10 человек в поезде

Десять человек получили ранения в результате нападения мужчины с ножом в вагоне поезда в Японии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



Вечером в пятницу из поезда линии Odakyu поступило сообщение, что в вагоне мужчина размахивает ножом. Он ранил десять пассажиров. Среди пострадавших студентка университета, ей преступник нанес семь ножевых ранений в спину. Ее состояние оценивается как тяжелое. Жизни остальных раненых ничто не угрожает.



Через полтора часа после нападения мужчина пришел в круглосуточный магазин в 5 километрах от места преступления и сказал владельцу, что он "преступник из сегодняшних новостей" и устал скрываться.



В итоге полиция арестовала 36-летнего безработного. Мужчина признался, что "когда видел счастливую женщину, хотелось ее убить, было все равно кого".



Также он рассказал, что его выбор неслучайно пал на вагон поезда городской железной дороги: "В поезде сбежать некуда, я рассчитывал, что так смогу убить много людей".