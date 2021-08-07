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Сборная Казахстана гарантировала себе восьмую медаль Олимпиады-2020

Просмотров:218 Опубликовано: Сегодня, 12:40
Сборная Казахстана гарантировала себе восьмую медаль Олимпиады-2020
Фото: olympic.kz
Казахстанская каратистка Софья Берульцева провела на Олимпиаде в Токио третий бой и вышла в полуфинал, обеспечив тем самым себе бронзовую медаль, сообщает zakon.kz.

Третий поединок rазахстанка провела с представительницей Азербайджана Ириной Зарецкой. Софье удалось открыть счет и за двадцать секунд заработать сразу два очка "юко". Но соперница практически сразу же смогла нанести первый удар, а также получить очко "вазари". Лидирует Ирина со счетом 3:2, - говорится на сайте НОК.

Софья смогла выровнять счет. После активных атак с обеих сторон, счет стал 4:4. Когда до окончания поединка оставались считанные секунды, нашей каратистке удалось вырвать победу. Итог - 5:4. Софья досрочно проходит в полуфинал.

Это будет уже 8-я бронзовая медаль в копилке казахстанской сборной.


Источник: zakon.kz
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