Сборная Казахстана гарантировала себе восьмую медаль Олимпиады-2020

Казахстанская каратистка Софья Берульцева провела на Олимпиаде в Токио третий бой и вышла в полуфинал, обеспечив тем самым себе бронзовую медаль, сообщает zakon.kz.



Третий поединок rазахстанка провела с представительницей Азербайджана Ириной Зарецкой. Софье удалось открыть счет и за двадцать секунд заработать сразу два очка "юко". Но соперница практически сразу же смогла нанести первый удар, а также получить очко "вазари". Лидирует Ирина со счетом 3:2, - говорится на сайте НОК.



Софья смогла выровнять счет. После активных атак с обеих сторон, счет стал 4:4. Когда до окончания поединка оставались считанные секунды, нашей каратистке удалось вырвать победу. Итог - 5:4. Софья досрочно проходит в полуфинал.



Это будет уже 8-я бронзовая медаль в копилке казахстанской сборной.