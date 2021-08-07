"Бабушка попросила": девочки-подростки сбрасывали щенка с обрыва и снимали это на видео

ТАЛДЫКОРГАН, 7 авг — Sputnik. В Талдыкоргане две школьницы сняли на видео свои издевательства над маленьким щенком, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан.



Как выяснилось, видео издевательств сделала одна из девочек и отправила к подругам, которые впоследствии распространили запись в Сети.



На кадрах видно, как 14-летняя девочка пытается убить щенка, сбрасывая его неоднократно с высокого обрыва. Свои действия школьница сопровождает эмоциональным рассказом о том, что якобы собака удавила цыплят и ее бабушка попросила избавиться от щенка.



Когда щенка сбросили в первый раз, он не погиб и смог выбраться из оврага. Тогда девочка снова уже прицельно сбросила щенка с высоты на камни. От боли щенок отчаянно скулит и визжит. Но девочек это, судя по всему, ни капли не трогает, а даже возбуждает: они активно комментируют происходящее и готовы повторять пытку до конца.



Видео не публикуется из соображений этичности.



Как оказалось, видео произвели, когда девочка находилась в гостях у бабушки в селе Талдыбулак (бывш. Калиновка) Кербулакского района.



Опубликованный в сети кадр жестокого обращения с животным вызвал общественный резонанс. Пользователи в своих комментариях потребовали незамедлительного вмешательства полицейских и возбуждения по факту уголовного преследования.



"За кадром взрослые, которые комментируют все происходящее… хладнокровно снимали для общего обозрения, не боясь осуждения и наказания, и это говорит о том, что даже не понимают, не осознают тяжесть содеянного ими и их ребенком! Таких надо бояться..." - пишут подписчики.



В департаменте полиции Алматинской области отреагировали на видео и сообщили, что личность 14-летней школьницы уже установлена. Девочка проживает в Талдыкоргане, с родителями которой уже встретились сотрудники ювенальной полиции.



"С девочкой и ее родителями проведена профилактическая беседа. В отдел образования и по месту учебы будет направлено соответствующее письмо с последующей постановкой ребенка на профилактический учет", - сообщили в пресс-службе областного ведомства.



Сейчас правоохранители по факту проводят уголовное расследование, предусмотренное статье 316 УК РК (Жестокое обращение с животными).