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Российский врач назвала продукты для похудения во сне

Просмотров:102 Опубликовано: Сегодня, 16:46
Российский врач назвала продукты для похудения во сне
Фото: Unsplash
Пара белков отварных куриных яиц на ночь или биодобавки в виде аминокислот могут помочь при похудении во сне. Вместе с тем человек должен придерживаться других правил. Продукты, помогающие сбросить вес, назвала эндокринолог-диетолог Анастасия Тараско в интервью телеканалу «МИР 24».

По ее словам, необходимо сбалансированно питаться в течение всего дня. Кроме того, нужно тратить больше килокалорий, чем съедать, отметила врач. Если отрицательного баланса не будет, то уже не играет роли, когда человек ляжет спать и что вообще будет есть перед сном. Организм просто начнет запасаться энергией, рассказала Тараско.

Яичные белки на ночь, как уточнила эндокринолог, больше всего рекомендуются спортсменам, желающим нарастить мышечную массу. Это не панацея для похудения, но иногда их употреблять можно, резюмировала медик.

Ранее американский диетолог Саманта Кэссетти (Samantha Cassetty) назвала грецкие орехи продуктом, который делает сон крепче и помогает лучше высыпаться. Она рекомендовала съедать от 7 до 14 грецких орехов в сутки, чтобы в полной мере ощутить их эффект.


Источник: lenta.ru
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