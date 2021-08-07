«Организатора хищений» в бывшей «Астана LRT» не оказалось в списках Интерпола

Астана. 7 августа. КазТАГ – «Объявленного в розыск» бывшего заместителя акима Нур-Султана Каната Султанбекова, которого казахстанские правоохранители называют «организатором хищений» в бывшей компании «Астана LRT», не оказалось в списках Интерпола, передает корреспондент агентства.



В фильтрах Интерпола в субботу редакция ввела параметры по национальности и стране, которая, как утверждалось ранее, инициировала розыск – Казахстан, а также указала разброс по возрасту, чтобы получить данные по лицам, которым от 40 до 47 лет (Султанбекову в сентябре должно исполниться 45).



Единственным разыскиваемым по линии интерпола по данным параметрам оказался 43-летний уроженец Алматинской области Салман Бакиев, которого ищут по делу об убийстве.



Отметим, что 29 января 2021 года на коллегии антикоррупционной службы начальник второго департамента «антикора» Сергей Перов утверждал, что экс-глава бывшей «Астана LRT» Талгат Ардан и бывший замакима столицы Султанбеков якобы находятся в розыске по линии Интерпола. Что примечательно – Ардана в списках Интерпола при поиске по фильтрам тоже не оказалось.



Вместе с тем, супруга бывшего замакима – Шолпан Султанбекова регулярно публикует в своем аккаунте в социальных сетях посты из Нью-Йорка, в одном из них она опубликовала совместное с ним фото, в котором рассказала о своем знакомстве с Канатом Султанбековым. Из постов можно сделать вывод, что семейная пара Султанбековых далеко не бедствует, и живет на широкую ногу, не скрываясь, в крупнейшем городе США.



КазТАГ уже направил официальный запрос в «антикор» касательно ситуации с розыском Ардана и Султанбекова по линии Интерпола.



Напомним, 27 февраля 2020 года МИА КазТАГ сообщало, что ТОО «Астана LRT» после череды коррупционных скандалов переименовали в City Transportation Systems (CTS). В частности, 30 июля 2019 года стало известно, что экс-глава «Астана LRT» Талгат Ардан объявлен в международный розыск, а 13 декабря – о том, что в розыск объявлен бывший заместитель председателя правления АО «Национальная Компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering) и экс-заместитель акима Нур-Султана Канат Султанбеков. Он был назван организатором хищения средств ТОО «Астана ЛРТ».



8 октября 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акимату Нур-Султана возобновить строительство системы легкорельсового транспорта (ЛРТ), при этом он назвал проект «злополучным» и «спорным».



10 октября 2019 года сообщалось, что антикоррупционной службой при взаимодействии с Национальным банком и счетным комитетом проверяется законность и обоснованность размещения в ликвидированном в последствии «Банке Астаны» денежных средств, полученных у Банка развития Китая на проект ЛРТ.



10 февраля 2021 года аким Нур-Султана Алтай Кульгинов заявил о том, что на проект затрачены колоссальные средства, поэтому власти намерены продолжать его реализацию.



27 апреля стало известно, что судебное следствие по делу о хищениях в «Астана LRT» решили начать заново.



11 мая представители потерпевшей стороны по делу о хищениях в «Астана LRT» заявили, что хотят исключить из гражданского иска иностранные компании. 17 мая стало известно, сколько денег перечислили иностранным фирмам по делу «Астана LRT» и сколько из них украли.



17 мая прокурор Диас Янгалышов запросил для фигурантов дела «Астана LRT» от семи до 11 лет заключения.



18 мая во время судебного процесса правозащитники заявили, что представители иностранных компаний должны быть привлечены к расследованию.



19 мая адвокат Татьяна Ковылкина заявила, что судья Кажымукан Мекемтас «подчищает» за прокуратурой их огрехи и просчеты. Затем она сообщила, что подозреваемых по делу не нашли из-за неправильного запроса в Интерпол.



20 мая Далабаева озвучила претензии к прокуратуре, в частности, обвинив ее в ненадлежащей работе, а 21 мая она сообщила, что Интерпол отклонил запрос по «Астана LRT» из-за искажения данных.



Подсудимым вменили в вину растрату Т5,8 млрд.



27 мая супруга подсудимого Улугбека Ачилова обвинила сотрудников следственных органов в превратном понимании слов президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.



28 мая состоялось судебное заседание, в ходе которого были озвучены приговоры семи подсудимым по делу о хищениях в «Астана LRT». Вердикт суда сторона защиты сразу же назвала вопиющей несправедливостью.



13 июня КазТАГ сообщал, что бывшая «Астана LRT» объявила новый конкурс для займа $1 млрд под госгарантию Казахстана. Это уже третий конкурс, который проводит CTS, и второй на сумму Т680,652 млн, первый был на сумму Т649 млн, о чем агентство КазТАГ сообщало еще 16 июля 2020 года (тогда же агентство информировало, что бывшая «Астана LRT» хочет разместить ценные бумаги на сумму более $1 млрд под госгарантию за рубежом). Примечательно, что оба предыдущих конкурса в итоге были признаны не состоявшимися. До указанных событий – 13 июня 2019 года, то есть ровно два года назад, стало известно, что власти Казахстана одобрили госгарантию на $1,6 млрд для ТОО «Астана LRT», а еще раньше – 9 июля 2018 года сообщалось, что на первую очередь строительства проекта системы легкорельсового транспорта (ЛРТ) планируют направить более Т305 млрд.