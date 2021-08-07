Об опасности разливного пива предупредила медик

Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказала, какими проблемами для организма может обернуться разливное пиво, которое хранилось неправильно, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "РИА Новости".



По словам Натальи Кругловой, нефильтрованное разливное пиво при неправильной температуре хранения может навредить здоровью: в процессе брожения развиваются микроорганизмы и меняется вкус напитка. Это, в свою очередь, приводит к интоксикации организма.



Плохо обработанные емкости, в которых храниться напиток, по словам медика, также могут стать причиной плохого самочувствия.



"Емкости, в которых хранится напиток, необходимо обрабатывать надлежащим образом, иначе там начнут размножаться болезнетворные бактерии. Употребление такого пива может привести к отравлениям, кишечным инфекциям и другим нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта", - говорит диетолог.



Последствия, уточняет Наталья Круглова, зависят от выпитого объема, а также индивидуальных особенностей организма. У некоторых людей есть риск обострения заболеваний ЖКТ, в то же время для людей со здоровым желудком это не представляет никакой опасности.



"Пиво - это тот напиток, который содержит простые углеводы. Они могут служить для микроорганизмов питательной средой", - заметила Круглова.



Ранее эксперты назвали напиток, вызывающий самое сильное похмелье. По их мнению, самую сильную интоксикацию в организме вызывает виски. Второе место после виски в списке занял темный ром, на третьем оказался бурбон.