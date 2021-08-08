В Казахстане выявили более 7800 случаев коронавируса

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в РК на 7 августа 2021 года. Заболеваемость коронавирусом в стране немного пошла на спад. Помимо Алматы и Нур-Султана, больше всего новых случаев КВИ выявлено в Карагандинской области, сообщает zakon.kz.



За прошедшие сутки зарегистрировано 7802 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀



в городе Нур-Султан – 1496,

в городе Алматы – 1516,

в городе Шымкенте – 552,

в Акмолинской области – 256,

в Актюбинской области – 344,

в Алматинской области – 350,

в Атырауской области – 420,

в ВКО – 244,

в Жамбылской области – 200,

в ЗКО – 132,

в Карагандинской области – 1050,

в Костанайской области – 220,

в Кызылординской области – 181,

в Мангистауской области – 240,

в Павлодарской области – 301,

в СКО – 158,

в Туркестанской области – 142.



Всего в стране подтверждено 634 214 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки



В Казахстане 5803 человека выздоровели от коронавирусной инфекции



в городе Нур-Султане - 2042,

в городе Алматы - 1176,

в городе Шымкенте - 222,

в Акмолинской области - 194,

в Актюбинской области - 46,

в Алматинской области - 359,

в Атырауской области - 243,

в ВКО - 0,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 140,

в Карагандинской области - 938,

в Костанайской области - 57,

в Кызылординской области – 92,

в Мангыстауской области - 9,

в Павлодарской области - 155,

в СКО - 27,

в Туркестанской области - 103.



Всего в стране выздоровело 520 102 человека от COVID-19.