В Казахстане выявили более 7800 случаев коронавируса

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в РК на 7 августа 2021 года. Заболеваемость коронавирусом в стране немного пошла на спад. Помимо Алматы и Нур-Султана, больше всего новых случаев КВИ выявлено в Карагандинской области, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 7802 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
в городе Нур-Султан – 1496, в городе Алматы – 1516, в городе Шымкенте – 552, в Акмолинской области – 256, в Актюбинской области – 344, в Алматинской области – 350, в Атырауской области – 420, в ВКО – 244, в Жамбылской области – 200, в ЗКО – 132, в Карагандинской области – 1050, в Костанайской области – 220, в Кызылординской области – 181, в Мангистауской области – 240, в Павлодарской области – 301, в СКО – 158, в Туркестанской области – 142.
Всего в стране подтверждено 634 214 случаев. Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 5803 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султане - 2042, в городе Алматы - 1176, в городе Шымкенте - 222, в Акмолинской области - 194, в Актюбинской области - 46, в Алматинской области - 359, в Атырауской области - 243, в ВКО - 0, в Жамбылской области - 0, в ЗКО - 140, в Карагандинской области - 938, в Костанайской области - 57, в Кызылординской области – 92, в Мангыстауской области - 9, в Павлодарской области - 155, в СКО - 27, в Туркестанской области - 103.
Всего в стране выздоровело 520 102 человека от COVID-19.
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