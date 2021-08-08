Астана. 8 августа. КазТАГ – Соревновательная часть Олимпиады завершилась в Токио – Казахстан занял 83 место из 86, передает корреспондент агентства.



«Сегодня, 8 августа, на Олимпийских играх в Токио состоялись розыгрыши последних наград – соревновательная часть крупнейшего спортивного события завершилась», - сообщает Национальный олимпийский комитет (НОК) Казахстана.



На прошедшей XXXII летней Олимпиаде казахстанские спортсмены смогли выиграть лишь восемь бронзовых медалей.



Третьими стали следующие представители Казахстана:



- Елдос Сметов (дзюдо)



- Игорь Сон (тяжелая атлетика)



- Зульфия Чиншанло (тяжелая атлетика)



- Нурислам Санаев (вольная борьба)



- Дархан Асадилов (каратэ)



- Софья Берульцева (каратэ)



- Сакен Бибосынов (бокс)



- Камшыбек Кункабаев (бокс)



Результат прошедших Игр стал худшим для Казахстана за всю историю его независимости. Страна заняла 83 место из 86 возможных, показав худший результат среди всех стран постсоветского пространства, причем – со значительным отставанием.



Победителями Олимпиады стали США (39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые медали), на втором месте расположился Китай (38-32-18), а на третьем – хозяйка Игр – Япония (27-14-17).