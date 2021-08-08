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Врач рассказала, как диагностировать "постковидный синдром"

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:28
Врач рассказала, как диагностировать "постковидный синдром"
© Sputnik
НУР-СУЛТАН, 8 авг — Sputnik. Определенные симптомы COVID-19 и осложнения могут наблюдаться у переболевших пациентов на протяжении трех месяцев, заявила врач-кардиолог высшей категории Юлия Лоцманова в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Специалист отметила, что вовремя обнаружить признаки "постковидного синдрома" позволяют клинические анализы крови и мочи.
"Мы видим в крови определенные изменения — и СОЭ (скорость оседания эритроцитов) повышается, и лимфоциты снижаются. Смотрят в стационарах биохимические анализы крови и отслеживают уровень глюкозы, ферменты печени, показатели, которые говорят о том, как себя чувствуют почки", — объяснила врач.

Среди ключевых показателей при диагностике продолжительного COVID-19 Лоцманова назвала уровень свертываемости крови, электролитов и тропонина, гормонов щитовидной железы, а также витамина D.
Кардиолог предостерегла от самостоятельного анализа последствий коронавируса, поскольку многие процедуры могут принести вред здоровью.

"Представить, что сейчас все побегут и будут сдавать эти анализы, причем несколько раз в месяц, наверное, не нужно зря тратить деньги. Лучше обращаться к врачам и советоваться, какой анализ посмотреть", — добавила врач.

Она также посоветовала самостоятельно дома измерять уровень кислорода в крови с помощью пульсоксиметра. Делать топографию легких, по словам кардиолога, нужно не позднее чем через три месяца после выздоровления, иначе это может быть опасно для здоровья.

Ранее ведущий вирусолог Евгений Тимаков предупредил о возникновении тромбозов сосудов сетчатки после COVID-19. Он призвал россиян пройти обследование у кардиолога и невропатолога — в том числе молодым пациентам.


Источник: sputniknews.kz
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