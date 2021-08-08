Гидроцикл врезался в надувной матрас с отдыхающими на Алаколе: погиб человек

Отдыхающий погиб на озере Алаколь в ВКО, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Вечером, 8 августа, 27-летняя жительница Туркестанской области на гидроцикле врезалась в надувной матрас. В результате, 40-летний житель Семея погиб на месте, а его 11-летнюю дочь госпитализировали в реанимационное отделение.
"Урджарским районным отделом полиции начато досудебное расследование по части 2 статьи 344 Уголовного кодекса РК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации морского или речного транспорта лицом, которое повлекло по неосторожности смерть человека). В настоящее время по делу назначен ряд экспертиз, проводятся необходимые следственные действия, направленные на обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Восточно-Казахстанской области.
Также известно, что в отношении владельца гидроцикла, 31-летнего жителя Урджарского района, начато досудебное расследование по статье 306 части 3 УК РК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека).
В ДП ВКО отметили, что иная информация досудебного расследования, в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
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