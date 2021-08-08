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Гидроцикл врезался в надувной матрас с отдыхающими на Алаколе: погиб человек

Просмотров:391 Опубликовано: Сегодня, 19:46
Гидроцикл врезался в надувной матрас с отдыхающими на Алаколе: погиб человек
Иллюстративное фото с сайта pexels.com
Отдыхающий погиб на озере Алаколь в ВКО, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Вечером, 8 августа, 27-летняя жительница Туркестанской области на гидроцикле врезалась в надувной матрас. В результате, 40-летний житель Семея погиб на месте, а его 11-летнюю дочь госпитализировали в реанимационное отделение.

"Урджарским районным отделом полиции начато досудебное расследование по части 2 статьи 344 Уголовного кодекса РК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации морского или речного транспорта лицом, которое повлекло по неосторожности смерть человека). В настоящее время по делу назначен ряд экспертиз, проводятся необходимые следственные действия, направленные на обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

Также известно, что в отношении владельца гидроцикла, 31-летнего жителя Урджарского района, начато досудебное расследование по статье 306 части 3 УК РК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека).

В ДП ВКО отметили, что иная информация досудебного расследования, в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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chrome (Посетители) Сегодня, 20:30
Цитата: Username
Это наверное было возле яхт клуба да?

За Фитисово
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • chrome
 Username (Посетители) Сегодня, 20:21
Вчера одна мадам на гидроцикле в 5-7 метрах от берега в 1м плавала stena

Вот так вот нырнёшь, вынырнешь и последнее что увидишь это курицу на гидроцикле ...

Цитата: chrome
Сегодня у нас наблюдал, как на моторных лодках рассекают между людьми


Это наверное было возле яхт клуба да?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Username
  • Empro
 chrome (Посетители) Сегодня, 20:18
Сегодня у нас наблюдал, как на моторных лодках рассекают между людьми плавающими с веслами и даже ныряльщика в водолазном костюме по моему чуть не зацепили hypnosis .
 
 

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