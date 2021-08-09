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Пассажиров самолетов будут взвешивать в Казахстане

Просмотров:1677 Опубликовано: Сегодня, 12:14
Пассажиров самолетов будут взвешивать в Казахстане
Фото из открытых источников
Авиакомпания "Эйр Астана" с 9 по 31 августа 2021 года будет производить взвешивание пассажиров старше 18 лет, вылетающих внутренними и международными рейсами из аэропортов Алматы и Нур-Султана, передает Tengritravel.kz.

Как пояснили в пресс-службе авиакомпании, взвешивание будет добровольным. Процедура никоим образом не скажется на стоимости авиабилетов авиакомпании и проводится исключительно в целях повышения безопасности полетов.

"Предполетное взвешивание пассажиров проводится в соответствии с правилами Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) в целях сбора статистических данных для установления баланса воздушного судна. Эта процедура проводится авиакомпаниями - членами ассоциации раз в пять лет", - отметили в авиакомпании.

Сообщается, что контрольное взвешивание желающих будет проходить после регистрации на рейс в специально отведенном для этого месте с разбивкой по половой принадлежности пассажира. Процедура не предусматривает сбора конфиденциальной информации. Также пассажиры, прошедшие процедуру взвешивания, станут участниками беспроигрышной лотереи.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 14:38
Следующим шагом будет доплата за лишний собственный вес.
 
 

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