Пассажиров самолетов будут взвешивать в Казахстане

Авиакомпания "Эйр Астана" с 9 по 31 августа 2021 года будет производить взвешивание пассажиров старше 18 лет, вылетающих внутренними и международными рейсами из аэропортов Алматы и Нур-Султана, передает Tengritravel.kz.



Как пояснили в пресс-службе авиакомпании, взвешивание будет добровольным. Процедура никоим образом не скажется на стоимости авиабилетов авиакомпании и проводится исключительно в целях повышения безопасности полетов.



"Предполетное взвешивание пассажиров проводится в соответствии с правилами Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) в целях сбора статистических данных для установления баланса воздушного судна. Эта процедура проводится авиакомпаниями - членами ассоциации раз в пять лет", - отметили в авиакомпании.



Сообщается, что контрольное взвешивание желающих будет проходить после регистрации на рейс в специально отведенном для этого месте с разбивкой по половой принадлежности пассажира. Процедура не предусматривает сбора конфиденциальной информации. Также пассажиры, прошедшие процедуру взвешивания, станут участниками беспроигрышной лотереи.