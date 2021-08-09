"Сынок, у меня деньги есть": пожилые люди не могут попасть в магазины из-за Ashyq

По словам жительницы Алматы, бабушка ушла из магазина со слезами на глазах, так и не поняв, почему она не смогла купить необходимые вещи.Пожилые люди не могут попасть в магазины из-за приложения Ashyq, передает Caravan.kz со ссылкой на группу "Защитим Алма-Ату/Алматы".Жительница города в комментариях к публикации рассказала об инциденте, который произошел в одном из магазинов мегаполиса."Издевательство это просто. Бабушка со слезами стояла, чтобы зайти в магазин. Она стоит и не понимает, что от нее требуется. На входе парень ей говорит, что войти можно через Ashyq. Она говорит: "Сынок, у меня есть деньги" и показывает ему. У нее слезы на глазах, повернулась и пошла, так и не поняла, почему ее не пустили. Бабуле за 80 лет", - поделилась алматинка Марина Рыбакова.Ранее в Нур-Султане пожилую женщину не пустили в магазин из-за QR-кода. Как рассказала ее дочь в социальных сетях, мама специально приехала из деревни, чтобы купить стройматериалы.