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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

"Сынок, у меня деньги есть": пожилые люди не могут попасть в магазины из-за Ashyq

Просмотров:670 Опубликовано: Сегодня, 13:01
"Сынок, у меня деньги есть": пожилые люди не могут попасть в магазины из-за Ashyq
Фото из открытых источников
По словам жительницы Алматы, бабушка ушла из магазина со слезами на глазах, так и не поняв, почему она не смогла купить необходимые вещи.

Пожилые люди не могут попасть в магазины из-за приложения Ashyq, передает Caravan.kz со ссылкой на группу "Защитим Алма-Ату/Алматы".

Жительница города в комментариях к публикации рассказала об инциденте, который произошел в одном из магазинов мегаполиса.

"Издевательство это просто. Бабушка со слезами стояла, чтобы зайти в магазин. Она стоит и не понимает, что от нее требуется. На входе парень ей говорит, что войти можно через Ashyq. Она говорит: "Сынок, у меня есть деньги" и показывает ему. У нее слезы на глазах, повернулась и пошла, так и не поняла, почему ее не пустили. Бабуле за 80 лет", - поделилась алматинка Марина Рыбакова.

"Сынок, у меня деньги есть": пожилые люди не могут попасть в магазины из-за Ashyq


Ранее в Нур-Султане пожилую женщину не пустили в магазин из-за QR-кода. Как рассказала ее дочь в социальных сетях, мама специально приехала из деревни, чтобы купить стройматериалы.


Источник: caravan.kz
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Комментарии ( 5 )

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  • master_kz
 Око (Посетители) Сегодня, 14:41
Ingul,
Режим "охранник" никто не отменял. Минус магазину. Директору будет стыдно за сотрудника что не мог по иин пропустить бабулю. А вообще , у всех бабуль есть родственники которые ОБЯЗАННЫ были объяснить новшества, зная что их бабули за 80 по местам таких в пандемию шастают. Есть соц работники, службы доставок. Уж можно позаботиться наверно о бабулях. Хайпуют на бабулях и не более. Их мухи слона делают. ИМХО.

всё вижу
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 14:36
Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет.
У нас любую умную затею превратят в идиотизм.
Кто подумал о стариках у которых и смартфона или айфона отродясь в руках не было?
 
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  • Галина63
  • Око
 master_kz (Посетители) Сегодня, 13:56
Цитата: Username
Так они же могут проверить по иин?!

Ну да. Только там на входах в основном стоят такие которые двух слов связать не могут. А с другой стороны эта корона из пробирки может поставить точку в жизни многих бабушек.
 
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  • 618965450
  • Куато
  • Maximus
 diger (Посетители) Сегодня, 13:17
Государство, под определёнными стимулами извне, ввело фашистские методы управления массами,и все молчат... Так за что воевали в 41-45 годах наши деды? Что происходит граждане? Лично моё трезвое сознание, уже зашкаливает... Мне хочется с валить с этой планеты...
 
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  • Галина63
  • Око
  • babushka
 Username (Посетители) Сегодня, 13:07
Так они же могут проверить по иин?!
 
 

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