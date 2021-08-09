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"Дельта-штамм" может стать конечной точкой вируса – профессор

Просмотров:257 Опубликовано: Сегодня, 14:16
"Дельта-штамм" может стать конечной точкой вируса – профессор
Фото из открытых источников
В будущем COVID-19 будет лишь еще одной "простудой", сообщает zakon.kz.

Об этом заявил профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер, сообщает lenta.ru.

В статье журнала The Spectator опубликовано, что SARS-CoV-2 никуда не денется и, вероятно, будет неоднократно заражать человечество. Также профессор считает, что об этом свидетельствует и то, что после отмены карантина, ежедневный прирост числа заболевших в Великобритании вскоре начал снижаться.

Пол Хантер предсказал, что миру не удастся добиться коллективного иммунитета к коронавирусу, однако будет найден баланс между невосприимчивостью и инфекциями. Согласно результатам исследования, симптомы COVID-19 будут постепенно приближаться к тем, что наблюдаются у заболевших коронавирусом в легкой форме. Так, уже сейчас, "дельта-штамм" чаще всего проявляется болью в горле и насморком.

Новые штаммы чреваты проблемами – они либо намного заразнее, либо обходят сложившийся иммунитет. Однако есть разумные основания полагать, что "дельта-штамм" может стать конечной точкой вируса, – полагает Хантер.

Вследствие чего, худшая часть пандемии уже позади, по крайней мере, в Великобритании, полагает профессор. Но населению, в любом случае, потребуется ревакцинация.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • GuF
 diger (Посетители) Сегодня, 14:18
Как же бизнес на вакцина, тестах, всё сольют в унитаз? Всё это долго готовились, и не для того, чтобы через 1.5 года свернуть. Это управление миром, через медицинские ограничения, мутили давно, только в 19 году получилось. Так что, деньги вложены, и продолжают вкладываться в этот порядок, никто заднюю не включит.
 
 

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