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Очень скоро - Лукашенко ответил, когда уйдет с поста президента

Просмотров:288 Опубликовано: Сегодня, 18:19
Очень скоро - Лукашенко ответил, когда уйдет с поста президента
Фото из открытых источников
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "очень скоро" на посту президента республики его может сменить другой человек, сообщает zakon.kz.

Об этом он сообщил во время "Большого разговора с президентом" — встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, пишет "БелТА".

- Я вросся в эту страну, она - в меня. И я не понимаю, как можно жить: на пенсию уйти или заниматься каким-то другим делом - я это пока не представляю. Это не значит, что я вцепился и посиневшими пальцами буду держаться за это кресло. Нет. После меня придут люди, даже очень скоро. Только вы там не парьтесь в своей среде (по вопросу сроков), - сказал президент Беларуси Александр Лукашенко.

На вопрос о преемнике Лукашенко ответил, что следующим президентом Белоруссии станет тот, "кого белорусский народ изберет". Он также добавил, что в Беларуси есть 15-20 человек, которые могут вырасти в президенты, не уточнив, о ком именно идет речь. По словам Лукашено, эти люди похожи на него "в своей преданности стране".

Лукашенко занимает должность президента Беларуси с лета 1994 года – в течение 27 лет. Он был избран на новый пятилетний срок в 2020 году.

Ранее президент заявил, что не готовит своих сыновей себе в преемники. Он также предположил, что не пробудет на должности главы государства и пяти лет.

На последних выборах в 2020 году, по официальным данным, набрал 80,1% голосов. Оппозиция не согласилась с этими итогами, и по всей стране начались акции протеста, которые продолжались более полугода.


Источник: zakon.kz
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