Очень скоро - Лукашенко ответил, когда уйдет с поста президента

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "очень скоро" на посту президента республики его может сменить другой человек, сообщает zakon.kz.
Об этом он сообщил во время "Большого разговора с президентом" — встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, пишет "БелТА".
- Я вросся в эту страну, она - в меня. И я не понимаю, как можно жить: на пенсию уйти или заниматься каким-то другим делом - я это пока не представляю. Это не значит, что я вцепился и посиневшими пальцами буду держаться за это кресло. Нет. После меня придут люди, даже очень скоро. Только вы там не парьтесь в своей среде (по вопросу сроков), - сказал президент Беларуси Александр Лукашенко.
На вопрос о преемнике Лукашенко ответил, что следующим президентом Белоруссии станет тот, "кого белорусский народ изберет". Он также добавил, что в Беларуси есть 15-20 человек, которые могут вырасти в президенты, не уточнив, о ком именно идет речь. По словам Лукашено, эти люди похожи на него "в своей преданности стране".
Лукашенко занимает должность президента Беларуси с лета 1994 года – в течение 27 лет. Он был избран на новый пятилетний срок в 2020 году.
Ранее президент заявил, что не готовит своих сыновей себе в преемники. Он также предположил, что не пробудет на должности главы государства и пяти лет.
На последних выборах в 2020 году, по официальным данным, набрал 80,1% голосов. Оппозиция не согласилась с этими итогами, и по всей стране начались акции протеста, которые продолжались более полугода.
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