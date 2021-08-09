Ученые нашли препарат, который уничтожает коронавирус на 70%

АЛМАТЫ, 9 авг — Sputnik. Ученые из международной группы выяснили, что препарат фенофибрат и его активная форма фенофибриновая кислота могут уничтожать коронавирус SARS-CoV-2 в клетках человека.
По их данным, фенофибрат снижает вирусную нагрузку на 70%. Об этом сообщает РИА Новости.
Исследователи обратили внимание на препарат в поисках лекарства, которое способно нарушить возможность белкового шипа коронавируса связываться с клеточными рецепторами ACE2.
Как говорится в статье в научном журнале Frontiers in Pharmacology, фенофибрат — средство, которое используется для снижения уровня холестерина у пациентов с рисками сердечно-сосудистых заболеваний.
Лабораторные эксперименты на клеточных культурах показали, что фенофибрат способен снизить вирусную нагрузку на 70%.
Отметим, что препарат показал одинаковую эффективность против большинства штаммов SARS-CoV-2. Но его эффективность против дельта-штамма коронавируса еще изучается.
По словам ученых, фенофибрат очень дешев и доступен во всем мире, поэтому в странах с низким и средним уровнем дохода, а также для пациентов, которым не рекомендована вакцинация, он может быть очень полезен.
Напомним, ранее специалисты из Института Скриппса (США) выяснили, что средство от паразитов может стать успешным лекарством в борьбе с распространением коронавируса.
Симптомы дельта-штамма
У пациентов, заразившихся коронавирусом, изменилась симптоматика течения болезни. Все меньше людей жалуются на отсутствие обоняния, и все больше наблюдают у себя желудочно-кишечные симптомы, боли в животе.
Дельта-штамм COVID-19 поражает даже здоровых, молодых людей с крепким иммунитетом. Причем заболевание протекает в тяжелой форме и в два раза быстрее поражает весь организм.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.