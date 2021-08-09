Ученые нашли препарат, который уничтожает коронавирус на 70%

АЛМАТЫ, 9 авг — Sputnik. Ученые из международной группы выяснили, что препарат фенофибрат и его активная форма фенофибриновая кислота могут уничтожать коронавирус SARS-CoV-2 в клетках человека.



По их данным, фенофибрат снижает вирусную нагрузку на 70%. Об этом сообщает РИА Новости.



Исследователи обратили внимание на препарат в поисках лекарства, которое способно нарушить возможность белкового шипа коронавируса связываться с клеточными рецепторами ACE2.



Как говорится в статье в научном журнале Frontiers in Pharmacology, фенофибрат — средство, которое используется для снижения уровня холестерина у пациентов с рисками сердечно-сосудистых заболеваний.



Лабораторные эксперименты на клеточных культурах показали, что фенофибрат способен снизить вирусную нагрузку на 70%.



Отметим, что препарат показал одинаковую эффективность против большинства штаммов SARS-CoV-2. Но его эффективность против дельта-штамма коронавируса еще изучается.



По словам ученых, фенофибрат очень дешев и доступен во всем мире, поэтому в странах с низким и средним уровнем дохода, а также для пациентов, которым не рекомендована вакцинация, он может быть очень полезен.



Напомним, ранее специалисты из Института Скриппса (США) выяснили, что средство от паразитов может стать успешным лекарством в борьбе с распространением коронавируса.



Симптомы дельта-штамма



У пациентов, заразившихся коронавирусом, изменилась симптоматика течения болезни. Все меньше людей жалуются на отсутствие обоняния, и все больше наблюдают у себя желудочно-кишечные симптомы, боли в животе.



Дельта-штамм COVID-19 поражает даже здоровых, молодых людей с крепким иммунитетом. Причем заболевание протекает в тяжелой форме и в два раза быстрее поражает весь организм.