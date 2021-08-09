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"Не соответствует выделенным средствам" - Токаев об итогах Олимпиады для Казахстана

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:30
"Не соответствует выделенным средствам" - Токаев об итогах Олимпиады для Казахстана
Фото: Оlympic.kz. Владислав Семенов©
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о 8 бронзовых медалях Казахстана на Олимпиаде, передает Tengrinews.kz.

"В Олимпийских играх в Токио участвовали 93 спортсмена из Казахстана. Благодарю атлетов, проявивших волю к победе и мастерство. Поздравляю бронзовых призеров Олимпиады, это впечатляющий результат их многодневных упорных тренировок", - написал Президент в своем Twitter.

"Однако итоговый результат национальной команды – 8 бронзовых медалей и 83 позиция в общекомандном зачете – не соответствует спортивному потенциалу Казахстана и значительным средствам, которые государство вкладывает в развитие спорта", - добавил глава государства.



"Нам нужно извлечь уроки из Олимпийских игр в Токио и добиться результатов, которые оправдают ожидания людей на следующих Играх в Париже", - написал Токаев.

Президент отметил, что Олимпийские показатели национального состава показали, что необходимо срочно и эффективно проводить реформы в такой важнейшей сфере, как спорт.

"Необходимо уделять внимание развитию массового и детского спорта и тем самым стремиться к достижению больших успехов на мировой арене", - написал он.

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На Олимпиаде в Токио Казахстан не смог взять ни золото, ни серебро. В нашем активе лишь восемь бронзовых медалей, что позволило занять в итоге 83-е место - худший показатель в истории страны.


Источник: Tengrinews.kz
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