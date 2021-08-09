"Не соответствует выделенным средствам" - Токаев об итогах Олимпиады для Казахстана

В Олимпийских играх в Токио участвовали 93 спортсмена из Казахстана. Благодарю атлетов, проявивших волю к победе и мастерство. Поздравляю бронзовых призеров Олимпиады, это впечатляющий результат их многодневных упорных тренировок. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) August 9, 2021

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о 8 бронзовых медалях Казахстана на Олимпиаде, передает Tengrinews.kz."В Олимпийских играх в Токио участвовали 93 спортсмена из Казахстана. Благодарю атлетов, проявивших волю к победе и мастерство. Поздравляю бронзовых призеров Олимпиады, это впечатляющий результат их многодневных упорных тренировок", - написал Президент в своем Twitter."Однако итоговый результат национальной команды – 8 бронзовых медалей и 83 позиция в общекомандном зачете – не соответствует спортивному потенциалу Казахстана и значительным средствам, которые государство вкладывает в развитие спорта", - добавил глава государства."Нам нужно извлечь уроки из Олимпийских игр в Токио и добиться результатов, которые оправдают ожидания людей на следующих Играх в Париже", - написал Токаев.Президент отметил, что Олимпийские показатели национального состава показали, что необходимо срочно и эффективно проводить реформы в такой важнейшей сфере, как спорт."Необходимо уделять внимание развитию массового и детского спорта и тем самым стремиться к достижению больших успехов на мировой арене", - написал он.Кто из казахстанцев расстроил, обрадовал и удивил на Олимпиаде-2020На Олимпиаде в Токио Казахстан не смог взять ни золото, ни серебро. В нашем активе лишь восемь бронзовых медалей, что позволило занять в итоге 83-е место - худший показатель в истории страны.