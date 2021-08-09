Взорвавшиеся беспроводные наушники убили человека

28-летний мужчина умер в результате взрыва Bluetooth-наушников во время разговора по телефону. Трагедия произошла в индийском штате Раджастан, передает Tengrinews.kz.
Наушники взорвались прямо в ушах Ракеша Кумара Нагара, который потерял сознание. Его отвезли в больницу, где врачи диагностировали смерть. По предварительным данным, молодой человек умер в результате остановки сердца.
Молодой человек использовал наушники, подключенные к смартфону, который в этот момент находился на зарядке. Сообщается, что что причиной взрыва могла быть некачественная сборка и/или возможный скачок напряжения.
Издание TV9Marathi пишет: "Внезапно свет погас, а после того, как свет снова дали, наушники в ушах Ракеша Кумара Нагара взорвались". Возможно, сказались одновременно низкое качество устройства и скачок напряжения, который произошел при включении электричества.
Бренд наушников не называется, но известно, что модель выпущена одним из малоизвестных местных производителей. Такие недорогие наушники продаются на заправках и других небольших торговых точках.
Впрочем такое случается и с известными брендами. Несколько лет назад наушники Beats взорвались на рейсе Пекин-Мельбурн, а во Флориде мужчине недавно едва удалось достать Apple AirPods из ушей, прежде чем один из наушников взорвался.
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