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Взорвавшиеся беспроводные наушники убили человека

Просмотров:798 Опубликовано: Вчера, 22:02
Взорвавшиеся беспроводные наушники убили человека
Фото: TV9Marathi
28-летний мужчина умер в результате взрыва Bluetooth-наушников во время разговора по телефону. Трагедия произошла в индийском штате Раджастан, передает Tengrinews.kz.

Наушники взорвались прямо в ушах Ракеша Кумара Нагара, который потерял сознание. Его отвезли в больницу, где врачи диагностировали смерть. По предварительным данным, молодой человек умер в результате остановки сердца.

Молодой человек использовал наушники, подключенные к смартфону, который в этот момент находился на зарядке. Сообщается, что что причиной взрыва могла быть некачественная сборка и/или возможный скачок напряжения.

Издание TV9Marathi пишет: "Внезапно свет погас, а после того, как свет снова дали, наушники в ушах Ракеша Кумара Нагара взорвались". Возможно, сказались одновременно низкое качество устройства и скачок напряжения, который произошел при включении электричества.

Бренд наушников не называется, но известно, что модель выпущена одним из малоизвестных местных производителей. Такие недорогие наушники продаются на заправках и других небольших торговых точках.

Впрочем такое случается и с известными брендами. Несколько лет назад наушники Beats взорвались на рейсе Пекин-Мельбурн, а во Флориде мужчине недавно едва удалось достать Apple AirPods из ушей, прежде чем один из наушников взорвался.


Источник: Tengrinews.kz
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