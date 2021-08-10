Закупку сувениров на 20 миллионов объяснили в акимате Алматы

Пользователей Казнета возмутила государственная закупка Управлением предпринимательства и инвестиций Алматы сувениров на 20 миллионов тенге. В акимате города объяснили, на какие товары были потрачены средства, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В начале августа общественный деятель Дидар Смагулов обнародовал в соцсетях данные о необычном лоте, который размещен на сайте госзакупок. Так, Управление предпринимательства и инвестиций города в июне этого года приобрело сувенирную продукцию на сумму 20 миллионов тенге. Сделка состоялась путем прямого заключения договора из одного источника.



"Причем для ухода от конкурентных закупок сувениры, которые являются товаром, были закуплены как услуга "представительские расходы". Услуга не на изготовление сувениров, а на приобретение. Оказывается, так можно было. Хотел бы я уточнить детали этих суперсувениров, но на сайте госзакупок в качестве технической спецификации указана лишь одна строчка. То есть, даже если акимат закупил сувенирные зубочистки, по закону он будет прав.



Вы помните, какое воодушевление и поддержку у казахстанцев вызвали заявления Президента о необходимости оптимизации бюджетных расходов и запрете на имиджевые траты. Для порядком уставшего от ЭКСПОшно-показательных расходов народа это стало огромной отдушиной. Однако у акимата города Алматы своя позиция", - рассказал Смагулов.



В акимате Алматы прокомментировали ситуацию. По данным пресс-службы, сувениры являются частью большой работы по привлечению зарубежных инвестиций в Казахстан.



"После кризиса особенно актуальным становится вопрос привлечения зарубежных инвестиций в страну в рамках восстановления и обеспечения дальнейшего роста экономики. В этой связи эффективным является проведение инвестиционных мероприятий для информирования и презентации зарубежного бизнеса об инвестиционных возможностях Алматы.



Несмотря на пандемию, в текущем году проводились международные встречи с иностранными инвесторами. В рамках этих мероприятий проводились плановые госзакупки по представительским расходам для приобретения сувениров. Это картины, чапаны, памятные наборы и другие. Продукция приобреталась у отечественных производителей и ремесленников города", - объяснили в городском акимате.



Отмечается, что после мероприятий по привлечению инвесторов за первые шесть месяцев 2021 года в Алматы было инвестировано более 460 миллиардов тенге. Также были реализованы следующие крупные проекты: строительство двух медико-реабилитационных центров Helmir, завода Valterm и многопрофильной клиники Orhun Medical.



Ранее сообщалось, что акимат Алматы потратит 26 миллионов тенге на зарубежных блогеров. Это 20 известных пользователей соцсетей из Грузии, Армении, Беларуси, России, Украины, Турции, Кореи, ОАЭ и Гонконга. Им оплатят перелет, пятидневное проживание в пятизвездочной гостинице, трехразовое питание и поездки на "Медеу", Кок-Тобе и Зеленый базар. Блогерам дадут мастер-класс по приготовлению национальных блюд и перед отлетом вручат памятные подарки.