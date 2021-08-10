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Реальные сроки заключения получили спортивные чиновники в ВКО

Просмотров:326 Опубликовано: Сегодня, 16:03
Реальные сроки заключения получили спортивные чиновники в ВКО
Иллюстративное фото
Реальные сроки заключения получили спортивные чиновники в Восточно-Казахстанской области за получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Восточно-Казахстанской области осужден экс-руководитель Управления Комитета по делам спорта и физической культуры по статье 336, части 2 УК РК ("Получение взятки в значительном размере"), экс-заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры - по статье 361, части 4 УК РК ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"), экс-руководитель ТОО, фигурирующего в деле, - по статье 190, пункту 4 УК РК ("Мошенничество").

"Судом установлено, что экс-заместитель председателя Комитета и экс-руководитель ТОО по предварительному сговору похитили бюджетные средства в общей сумме более 354 миллионов тенге. Сделали они это, подписав фиктивные акты выполненных работ по строительству учебного корпуса на 300 мест РГУ "Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва в городе Риддере", - рассказали в СМУС по ВКО.

Кроме того, экс-руководитель Управления Комитета по делам спорта и физической культуры в период с мая по декабрь 2018 года обвинялся в получении взятки от экс-руководителя одного ТОО. Взяткой стала денежная сумма в 35 миллионов тенге, а также автомобиль стоимостью 13 миллионов тенге.

Кроме того, руководитель ТОО в период с августа 2018 года по апрель 2019 года похитил бюджетные средства на сумму более чем 172 миллиона тенге. Эти деньги были выделены на строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в городе Аягозе, водозаборных сооружений и водопроводных сетей в селе Копа Аягозского района и водозаборных сооружений и водопроводных сетей в селе Ай Аягозского района.

"Экс-руководитель Управления Комитета по делам спорта и физической культуры отрицал свою вину, утверждая, что взятку он не брал, два других фигуранта дела признали свою вину. Однако свидетели показали, что работы, согласно проектно-сметной документации, не выполнены, а экс-руководитель ЖКХ Аягозского района подтвердил факты подписания фиктивных актов", - рассказали в СМУС по ВКО.

В результате Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Восточно-Казахстанской области назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы для экс-руководителя Управления Комитета по делам спорта и физической культуры, в виде трех лет лишения свободы - для экс-заместителя председателя Комитета по делам спорта и физической культуры, в виде семи лет лишения свободы – для руководителя ТОО.

Осужденные за совершение тяжкого коррупционного преступления не подлежат условно-досрочному освобождению, а также лишены права занимать должности на государственной службе.

Приговор не вступил в законную силу.


Источник: tengrinews.kz
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