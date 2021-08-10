Акима наказали за празднование юбилея в Жамбылской области

В Жамбылской области наказали акима района за участие в своем юбилее, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Речь идет об акиме Байзакского района Бакыте Казанбасове. Ранее в соцсетях появилась информация, что чиновник в период карантинных ограничений справлял свой 60-летний юбилей. Согласно данным из открытых источников, Казанбасов родился 16 июля 1961 года.



"По объяснению Казанбасова, праздничное мероприятие было организовано его родственниками. Аким района узнал о семейном празднике, когда приехал туда, получил поздравления и вернулся домой. По его словам, в мероприятии приняли участие только близкие родственники, всего 38 человек", - сообщили в пресс-службе акимата Жамбылской области.



Отмечается, что 27 июля Казанбасов привлечен к административной ответственности и оштрафован на 87 510 тенге. Также 3 августа Бакыту Казанбасову был объявлен строгий выговор.



Напомним, ранее в Карагандинской области уволили руководителя Управления земельных отношений. Его обвинили в проведении свадьбы дочери в разгар карантина.