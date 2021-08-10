Какие нарушения фиксируют камеры "Сергек"

Какие виды нарушений правил дорожного движения вычисляет модуль видеофиксации "Сергек", передает zakon.kz.



Как разъяснили в полиции, "Сергек" выявляют превышение скоростного режима, проезд транспортных средств на красный сигнал светофора и остановку в неположенном месте.



Кроме того, интеллектуальная система видеоконтроля фиксирует неправильное перестроение перед перекрестком, заезд на стоп-линию и проезд по автобусной полосе.



- Полицейские обрабатывают нарушения и перед отправкой подписываются ЭЦП сотрудника. Предписания о нарушениях приходят владельцам транспортных средств по SMS и на электронную почту. После получения информации о штрафе, нарушитель может оплатить половину суммы в течение семи дней после уведомления. В случае неоплаты в добровольном порядке, по истечении 30 дней с момента получения уведомления, материал отправляется на принудительное взыскание согласно ст. 894 КРКоАП, – сказал начальник Управления административной полиции Нурлан Аманбек.