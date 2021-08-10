Какие нарушения фиксируют камеры "Сергек"

Какие виды нарушений правил дорожного движения вычисляет модуль видеофиксации "Сергек", передает zakon.kz.
Как разъяснили в полиции, "Сергек" выявляют превышение скоростного режима, проезд транспортных средств на красный сигнал светофора и остановку в неположенном месте.
Кроме того, интеллектуальная система видеоконтроля фиксирует неправильное перестроение перед перекрестком, заезд на стоп-линию и проезд по автобусной полосе.
- Полицейские обрабатывают нарушения и перед отправкой подписываются ЭЦП сотрудника. Предписания о нарушениях приходят владельцам транспортных средств по SMS и на электронную почту. После получения информации о штрафе, нарушитель может оплатить половину суммы в течение семи дней после уведомления. В случае неоплаты в добровольном порядке, по истечении 30 дней с момента получения уведомления, материал отправляется на принудительное взыскание согласно ст. 894 КРКоАП, – сказал начальник Управления административной полиции Нурлан Аманбек.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.