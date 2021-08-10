«Атамекен»: штрафовать предпринимателей за невакцинированных сотрудников незаконно

После выхода постановления Главного государственного санитарного врача в сети распространилась информация, что предпринимателей начнут штрафовать за непривитых сотрудников на предприятиях.



Национальная палата предпринимателей обратилась за разъяснениями в Министерство здравоохранения и Генеральную прокуратуру РК.



«На сегодня, к сожалению, отсутствует единый алгоритм установления фактов нахождения непривитых на рабочих местах. Непонятно кто и каким образом собирается выявлять эти факты. Более того, ведь есть исключения - на рабочие места допускаются лица, которые переболели Covid-19 в последние 3 месяца, а также лица с медицинским отводом. Открытым остается вопрос отсутствия информационных баз со сведениями о таких лицах. И всё это надо учитывать для выявлении фактов нахождения непривитых на предприятиях», – пояснил и.о. заместителя председателя правления НПП РК «Атамекен» Ербол Устемиров.



НПП «Атамекен» готова проработать этот вопрос с министерством здравоохранения. Наша задача – не допускать нарушений в отношении добросовестных предпринимателей, не допускать злоупотреблений со стороны проверяющих и мониторинговых групп.



Сегодня «Атамекен» получил официальный ответ Генеральной прокуратуры.



Упомянутые 425 и 462 статьи Кодекса об административных правонарушениях не предусматривают привлечение к ответственности за невакцинированных сотрудников.



«Согласно ч.3 ст.462 КоАП к ответственности субъект может быть привлечен за невыполнение выданных ему на законных основаниях актов работников санитарно-эпидемиологического контроля. Акты СЭК могут быть выданы в случае проведения ими проверок. В соответствии с п.3. ст.143. Предпринимательского кодекса проверке и профконтролю и надзору с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора подлежат только требования, установленные в проверочных листах… Проверочные листы в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения такого требования, как наличие прививок, не содержат», - сказано в официальном письме ведомства.



Таким образом, правовых оснований для проведения проф.контроля с посещением либо проверок по фактам отсутствия вакцинации работников нет, – сообщил и.о. заместителя председателя правления НПП РК «Атамекен» Ербол Устемиров.



Также нет оснований для наложения административных взысканий по ст.425 КоАП, так как постановление Главного государственного санитарного врача не является нормативным правовым актом и не относится к законодательству. «Это подтвердили НПП в Генеральной прокуратуре», – сказал Ербол Устемиров.



Что касается мониторинговых групп, то они вправе проверять только по 5-и критериям (1. режима работы; 2. требования на ограничение проведения семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок) и иных мероприятий с массовым скоплением людей; 3. социального дистанцирования; 4.масочного режима; 5. превышение лимита численности посетителей).



«Вакцинация работников в перечень вопросов, подлежащих проверке членами мониторинговых групп, не входит. И проведение рейдов по вакцинации со стороны мониторинговых групп также не соответствует законодательству», - отметил Ербол Устемиров.



Более того, отсутствие единых подходов (алгоритма) установления фактов нахождения невакцинированных на рабочих местах могут создать коррупционные риски, добавил зампред НПП.



Если вы столкнулись с фактом незаконной проверки, вам грозят штрафами за наличие на предприятиях непривитых сотрудников (которые имеют антитела или медицинский отвод) незамедлительно обратитесь в региональную палату предпринимателей или органы прокуратуры.



Напомним, что в Казахстане работников сферы услуг, а также сотрудников крупных коллективов численностью более 20 человек обязали получить первый компонент вакцины до 15 июля, а второй компонент - до 15 августа.



После заявления «Атамекена», что предприниматели не успеют вакцинировать трудовые коллективы, сроки были сдвинуты до 10 августа для первого компонента и 1 сентября для второго.



Накануне министерство здравоохранения РК выступило с заявлением, что на работодателей, которые будут допускать непривитых работников на предприятия начнут штрафовать.