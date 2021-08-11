За сутки в Казахстане выявили 7657 заболевших коронавирусной инфекцией

За прошедшие сутки зарегистрировано 7657 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.⠀



Из них:



в Нур-Султане - 1153,

в Алматы - 1493,

в Шымкенте - 574,

в Акмолинской области - 265,

в Актюбинской области - 304,

в Алматинской области - 350,

в Атырауской области - 618,

в Восточно-Казахстанской области - 228,

в Жамбылской области - 140,

в Западно-Казахстанской области - 156,

в Карагандинской области - 1125,

в Костанайской области - 257,

в Кызылординской области - 218,

в Мангистауской области - 212,

в Павлодарской области - 291,

в Северо-Казахстанской области - 157,

в Туркестанской области - 116.



Всего с марта 2020 года в стране зарегистрировано 656 777 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.