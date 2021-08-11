Премьер Мамин дал поручение по масочному режиму

Премьер-министр Аскар Мамин поручил обеспечить соблюдение ограничительных мер и масочного режима в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Важным способом выхода из пандемии остается вакцинация. В настоящее время всего вакцинировано более 5,9 миллиона человек первым компонентом, вторым компонентом привито около 4,5 миллиона человек. Но этого недостаточно. Необходимо усилить темпы вакцинации, особенно этот вопрос должны взять под контроль акимы Западно-Казахстанской, Мангистауской и Атырауской областей и обеспечить исполнение плана вакцинации в августе текущего года", - сообщил Мамин на заседании правительства.



Премьер поручил держать эпидситуацию на контроле во всех регионах. Особое внимание Аскар Мамин обратил на города Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Карагандинскую область.



"Нужно обеспечить соблюдение населением ограничительных мер, особенно масочного режима. Для этого активизировать работу мониторинговых групп, нарушители должны быть привлечены к ответственности", - добавил Аскар Мамин.



По его словам, количество субъектов предпринимательства, участвующих в системе Ashyq, постоянно увеличивается.



"Их стало больше в 5 раз - с 21 тысячи до 101 тысячи. Это дает возможность бизнесу продолжать свою деятельность. Поэтому необходимо и далее расширять сферы применения приложения Ashyq", - резюмировал Аскар Мамин.