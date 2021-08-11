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97,7% умерших от КВИ казахстанцев не были вакцинированы

Просмотров:287 Опубликовано: Сегодня, 09:10
97,7% умерших от КВИ казахстанцев не были вакцинированы
Иллюстративное фото
Доля заболевших после вакцинации казахстанцев составляет 0,1%, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

При оценке эффективности вакцинации установлено, что 99,9% заболеваемости приходится на невакцинированных. При этом доля заболевших после вакцинации составляет 0,1%. Предельный вес летальности среди непривитых составляет 97,7%, в то время, как на вакцинированных приходится 2,3%. При этом вакцинированные имели тяжелые заболевания. Это еще раз доказывает эффективность вакцинации в профилактике тяжелых последствий от КВИ, - сообщил Цой.

На сегодня, по его словам, первым компонентом привиты 5,9 млн человек, охват подлежащего населения составил 59%. Вторым компонентом - 4,5 млн с охватом 45,2%.

Наименьший процент охвата вакцинацией первой дозой отмечается в Мангистауской области - 33,1%. Регионы вакциной обеспечены в достаточном количестве, поставка осуществляется согласно графику. С учетом эпидситуации, распространенности "дельта-штамма" и охвата вакцинацией, согласно оценочным прогнозам, мы движемся по оптимистичному сценарию, - добавил министр.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 3 )

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-1
  • babe
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diger (Посетители) Сегодня, 10:33
master_kz,
А как вы смотрите на то, что больные вакцинированные, не обращаются никуда, потому как стрёмно по сути выглядеть в глазах тех, кто не вакцинировался. Да, и данные занижены до минимума по заболевшим после прививки,чтобы картинка была прекрасной,а скольких такие типы позаражали даже говорить не стоит. Двойные стандарты везде, главное не спалить процесс жижизации, ну правду то не скроешь, сколько сами пользователи сайта уже написали про своих знакомых, и родственников, я уже не говорю про тех, кто сюда не ныряет.
 
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  • diger
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  • babe
 master_kz (Посетители) Сегодня, 10:13
Цитата: Pinochet
То есть вакцинированные все таки

Из них надо вычесть тех кто купил справки. Наверно процентов 60-70. Эти статистики ни о чем не говорят в таких условиях применения. То справки покупают, то температурные условия хранения и применения нарушают, то еще чего. Все как обычно тут происходит.
 
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  • babe
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  • diger
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 09:36
То есть вакцинированные все таки умирают? Или это другое?
 
 

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