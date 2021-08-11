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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанские школьники вернутся за парты с 1 сентября

Просмотров:846 Опубликовано: Сегодня, 11:16
Казахстанские школьники вернутся за парты с 1 сентября
Фото: Zakon.kz
Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин сообщил, что все школьники и студенты будут учиться в традиционном формате, передает корреспондент zakon.kz.

Так, в новом учебном году детские сады будут работать в штатном режиме с наполняемостью групп до 20-25 детей. В школах обучение с 1 по 11 классы будет в офлайн-формате с соблюдением жестких санитарных ограничений. Также в офлайн-формате будут учиться все курсы колледжей и вузов.

Министр образования и науки РК Асхат Аймагаметов отметил, что подготовка организаций образования к новому учебному году проводится в плановом режиме. Во всех школах и вузах будут приняты санитарно-эпидемиологические меры - ежедневная термометрия, проветривание, кварцевание и дезинфекция.

Также сохраняется требование по школьной форме. При этом разрешается посещение школ в удобной одежде делового или классического стиля.

В новом учебном году будет организована программа восполнения потерь знаний. Возвращена продолжительность урока более 45 минут и ежедневное оценивание. Мы проанализировали онлайн-обучение, международную практику, поэтому особое внимание будет уделено корректировке учебных программ с увеличением часов на прошлогодние сложные темы и работе со слабоуспевающими, - уточнил глава МОН РК.

Все предложения министра были поддержаны главой правительства.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • diger
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  • GuF
  • Галина63
 илидия (Посетители) Сегодня, 12:48
Под жесткие санитарные ограничения спишут снова бабла, якобы под установку дезинфекционного тоннеля, тепловизоров,термометров, санитайзеров и т.д.А по факту- ничего этого не будет опять. И посмотрим, когда снова уйдем на карантин Схема отработана
 
 

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